Florian Engelhardt verlängert und verlässt Viktoria Köln auf Leihbasis 3. Liga: Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielt bis zum Saisonende bei Rot-Weiß Koblenz.

Engelhardt ist ein fußballerisch - für sein Alter - ein echtes Kölner Urgestein. Engelhardt hat in der Jugend für die drei großen Kölner Vereine gespielt. Bis zur C-Jugend für Fortuna Köln, in der B-Jugend beim 1. FC Köln, nochmal für ein Jahr bei der Fortuna bis er 2021 in die U19 der Viktoria wechselte. Beim Kölner Drittligisten schaffte Engelhardt den Sprung und unterschrieb im März 2022 seinen Profivertrag.

Engelhardt kam in Testspielen schon zum Einsatz und saß in der Liga auch schon auf der Bank, zu seinem Pflichtspieldebüt in der Profimannschaft kam der 19-Jährige bisher aber noch nicht. Deswegen geht Engelhardt zusammen mit der Viktoria nun den Schritt zu Rot-Weiß Koblenz in die Regionalliga, um dort Spielpraxis zu sammeln. „Wir freuen uns, dass das mit Flo Engelhardt und Rot-Weiss Koblenz geklappt hat. Flo hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Das, was ihm bei uns bislang noch abgeht, ist natürlich die Spielpraxis. Die kann er jetzt auf Regionalliga-Niveau sammeln, das wird ihm auf jeden Fall eine ganze Menge geben", sagt Viktoria-Trainer Olaf Janßen, der seinem Spieler den Schritt in Köln zutraut: "Dann freuen wir uns schon darauf, wenn er ab Sommer wieder bei uns am Start ist.“

Bereits am Montag ist Engelhardt in Koblenz ins Training eingestiegen. In der Südwest-Staffel der Regionalliga geht es erst im März weiter - genug Zeit also für den Leihspieler, sich in die erste Elf der Rot-Weißen zu spielen. Am 5. März geht es für Engelhardt und seine neuen Kollegen gegen den FC Astoria Walldorf.