Flaggschiff bringt Gastgeber zum Kentern

SV Jechtingen II - SG Wyhl/Endingen III 0:2 (0:1)



Tore: 0:1 Eigentor Sibbus (26.), 0:2 Müller (52.)

Am Sonntag war das Flaggschiff zu Gast am Rhein beim SV Jechtingen II. Die „Punktepiraten vom Kaiserstuhl“ waren, nach zuletzt drei erlittenen Schiffbrüchen, gewillt, den Gastgeber zu entern. Dies sollte gelingen, was mit einem kühlen Gerstensaft gefeiert wurde.

Gespielt wurde 9 vs 9 auf Großfeld. Der Untergrund war tief und teils matschig. Das machte das Spiel unberechenbarer und kräftezehrender. Nach anfänglicher Ausgeglichenheit übernahm die SG Wyhl/Endingen III das Ruder und kam zu einigen Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Luca Müller mit einem Freistoß an den Pfosten. In der 26.Spielminute fiel das verdiente 0:1. Nach einer scharfen Flanke von Lukas Kaufel direkt vor das SVJ-Gehäuse, stand Fabian Schillinger bereit zum Vollstrecken. Ein Abwehrspieler versuchte in dieser brenzligen Situation noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Der Ball flog ins eigene Tor und die Gäste gingen endlich mal wieder in Front. Danach war die Partie weitestgehend ausgeglichen, wobei die SG die bessere Spielanlage zeigte.