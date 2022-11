Fichte hat eine Serie zu verteidigen Landesliga: Gegen Maaslingen gelangen in den vergangenen vier Partien vier Siege. Das macht es jetzt auswärts aber nicht einfacher. Die Dornberger müssen in Neuenbeken ran.

RW Maaslingen – VfB Fichte. Ein dicker Brocken liegt dem VfB Fichte im Weg. Die Mannschaft von Trainer Jan Kubovic muss beim Tabellenzweiten in Maaslingen antreten. Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Teams ist schon einige Jahre her. Im Mai 2017, damals ebenfalls in der Landesliga, traten die „Hüpker“ zuletzt bei den Rot Weißen an. Sie gewannen 2:1. Und auch die drei Partien davor, zwischen Mai 2015 und Oktober 2016, entschieden die Bielefelder allesamt für sich. Grundsätzlich also weiß der VfB Fichte, wie Maaslingen zu bezwingen ist.

VfB-Teammanager Tobias Czarnetzki sagt nun : „Wir haben in der Trainingswoche daran gearbeitet, unseren Defensivverbund zu stärken.“ Den „Hüpkern“ fehlen in Maaslingen weiterhin Jonas Martens und Batuhan Dogan, sowie zusätzlich Alexander Enns. Dennoch soll die Serie halten.