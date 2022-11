Feuerwerk hinterm Forst - Herren besiegen Bad Berka 4:0

In einer letztlich ereignisreichen Partie konnten unsere Herren endlich wieder Tore aus dem Spiel erzielen und brachten eine 4:0 Pausenführung über die 90 Minuten. Das Spiel begann wie ein Feuerwerk, denn schon nach vier Minuten stand es 2:0 für den VfB. Ole Hoffmann und Max Köditz stellten die schnelle Führung nach sehenswerten Spielzügen her. In der 15. Minute wurde dann Köditz nach einer tollen Kombination über rechts im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hoffmann zum 3:0. In den folgenden Minuten hätte es weitere Tore für den VfB geben müssen: beste Chancen wurden ausgelassen und ein Tor vom guten Schieri wegen angeblichem Abseits verwehrt. In der 32. Minute war es der stark aufgelegt Aws Omar, der das überfällige 4:0 erzielte. Wieder ging diesem Tor ein toller Spielzug voraus, den er im nachsetzen vollendete. Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeit.