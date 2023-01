FCR Bramsche im Soll Minimalziel vor Saisonstart war für Trainer Heino van den Berg die Qualifikation für die zweigleisige Liga, das scheint realistisch.

Auch wenn die Bramscher mit einem Auge sicherlich nach den Erfolgen der letzten Jahre auf einen Aufstiegsplatz schauten, in dieser Saison wird das wohl nicht mehr gelingen.

"Ich bin nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht ganz zufrieden und hätte mir den ein oder anderen Punkt mehr erhofft", vor allem über die Auswärtsschwäche macht sich der Coach Gedanken. Nur acht Punkte aus den acht Auswärtsspielen ist für den Anspruch eines Spitzenteams sicherlich zu wenig, van den Berg führt das überwiegend darauf zurück, dass nur auf Kunstrasen trainiert werde und sich auf Rasen dann schwer tue. Zuhause sei man aufgrund der technischen Fähigkeiten seines Teams auf Kunstrasen häufig überlegen.

Ungeachtet des aktuellen Tabellenstandes, van den Berg sieht den TuS Berge schon zu weit enteilt, will er mit seiner Mannschaft noch einmal angreifen und sich im vorderen Tabellenbereich einnisten und so lange es geht oben dabei sein. Verletzungen vieler Spieler sind ausgeheilt, so dass er die Vorbereitung optimal angehen kann. Testspiele gegen Lüstringen, Kalkriese, Venne und Bippen stehen vor dem Punktspielstart gegen Quakenbrück auf dem Plan.

Derzeit laufen Gespräche mit dem Verein über einen Verbleib als Trainer, van den Berg macht das auch ein wenig davon abhängig, wie der Kader für die kommende Saison aussehen wird. Fast alle Spieler aus dem aktuellen Kader haben bereits ihre Zusage gegeben, mit potentiellen Neuzugängen ist man im Gespräch.

Ärgerlich bleibt weiterhin die Situation um den Hauptrasenplatz, der immer noch nicht wieder zur Verfügung steht. So müssen die Bramscher sich derzeit die Belegung des Kunstrasenplatzes mit sieben weiteren Vereinen teilen, das klappe zwar laut van den Berg, man müsse aber zeitlich schon den ein oder anderen Kompromiss eingehen.