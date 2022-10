FCO verliert beim Tabellenführer

Zu einem vom Kerbdonnerstag verschobenen Nachholspiel musste der FCO am Donnerstag zu Türk Gücü Darmstadt wieder nach Erzhausen reisen.

Für den verletzten Keeper Marvin Leskow kehrte Lukas Schneider nach überstandener Handverletzung wieder ins FCO-Tor zurück.

Im Vergleich zum Sonntag an selber Stelle veränderte Trainer Fatih Kilicarslan das Team nur noch an einer Stelle. Für den 19jährigen Enis Altunok rückte der gleich alte Tuna Sofu ins Team und bekam vom Trainer eine Sonderaufgabe mit der Bewachung des gegnerischen Spielmachers.

Diese Maßnahme erwies sich als goldrichtig. Der FCO kam gut ins Spiel. Bereits in der zweiten Spielminute hatte Saad ElMaaroufi nach einem Eckstoß die erste Chance für den FCO, aber sein Kopfball ging über das Tor der Gastgeber.

In der Folge kam Türk Gücü nur schwer ins Spiel. Die Sonderbewachung ihres Spielmachers hemmte den Spielfluss erheblich und so konnten sich die Hausherren kaum eine Chance erspielen. Im Gegenzug kam aber auch der FCO zu keiner nennenswerten Chance mehr. So spielte sich die temporeiche aber immer faire Partie vorwiegend im Mittelfeld an.

In der 21. Minute musste Türk Gücü mal wieder zu einem langen Ball als Mittel greifen und da war die FCO-Abwehr erstmals nicht auf der Hut und so konnte der zentrale Mittelfeldspieler durchlaufen und legte den langen Ball an Lukas Schneider vorbei zur 1:0-Führung ins Tor. Mit der ersten Chance gingen die Gastgeber damit in Führung.

Der FCO reagierte mit wütenden Angriffen auf den Rückstand und in der 29. Minute hatte wieder Saad ElMaaroufi nach einem abgewehrten Eckstoß eine Chance, als Fabrizio de Paola nach schönem Solo flach in die Mitte passte und der Abwehrspieler des FCO den Ball knapp neben den Pfosten setzte.

Und 10 Minuten später scheiterte Baran Kilic mit einem Schuss am Torhüter und nur eine Minute später verzog Til Haumann in aussichtsreicher Position.

So ging man mit einem 1:0-Rückstand in die Pause, der durchaus vermeidbar gewesen wäre.

Engagiert ging Türk Gücü in die zweite Spielhälfte und wollte das Spiel frühzeitig entscheiden und der FCO tat den Hausherren den Gefallen. In der 53. Minute verlor Özer Kaygusuz in zentraler Position vor dem Strafraum den Ball, der sofort in die Tiefe gepasst wurde und Lukas Schneider wurde mit einem schönen Schrägschuss hoch ins Eck aus 15 Metern überwunden. Und nur 3 Minuten später der Doppelschlag, als sich Türk Gücü mit der ersten sehenswerten Kombination diagonal durch die FCO-Abwehr spielte und die Flanke von der rechten Seite am langen Pfosten per Kopf vollendet wurde.

Damit war die Partie eine halbe Stunde vor Schluss quasi entschieden. Türk Gücü beschränkte sich jetzt auf Ergebnisverwaltung und der FCO kam nur noch zu einigen Halbchancen, konnte das Tor der Gastgeber aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

Und so ging das Spiel mit einem 3:0-Erfolg des neuen Tabellenführers der Kreisliga A zu Ende. Ein Spiel in dem für den FCO mehr drin gewesen wäre, man eine engagierte Leistung zeigte und jederzeit mit Türk Gücü auf Augenhöhe spielte, bis auf die Chancenverwertung, die letztendlich den Ausschlag für die Niederlage gab, die aber ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.

Für den FCO spielten: Lukas Schneider – Emre Erol, Saad ElMaaroufi, Özer Kaygusuz, Til Haumann – Tom Hanker, Can Luca Aydogan – Tuna Sofu, Baran Kilic, Fabrizio de Paola (68. Turgay Yilmaz) – Abidin Caglar (68. Min. Enis Altunok)

weiter standen zur Verfügung: Tim Kuhl, Ahmet Caglar, Axel Rückert