FCA, Raigering oder doch ein Underdog? Amberg sucht endlich wieder seinen Stadtmeister – doch das Interesse der Vereine gegenüber früheren Zeiten ist rückläufig

Spieler und Fans mussten sich gedulden. Bis jetzt. Nach drei Jahren des Wartens sucht die Stadt Amberg am Wochenende wieder ihre Nummer eins im Hallenfußball. An diesem Samstag werden ab 12 Uhr in der triMAX-Halle der Max-Josef-Schule im Modus „jeder gegen jeden“ die Plätze eins bis sieben ausgespielt. Wer wohl dem SV Raigering als Stadtmeister nachfolgen wird? Der Spielplan könnte für Spannung bis ganz zum Schluss sorgen...