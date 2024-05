FC Wegberg-Beeck: Trainerfrage geklärt, Hauptsponsor macht weiter

Am Montag teilte der Vorstand der Beecker der Mannschaft mit, dass Stephan Houben und Mike Schmalenberg auch in der Mittelrheinliga für die Erste verantwortlich beiden. Das Duo hatte die Kleeblätter übernommen, nachdem sich der Verein von Coach Mark Zeh getrennt hatte. Vom Verein heißt es hierzu: "Die Entscheidung wurde erforderlich, da der Vertrag des Sportlichen Leiters Friedel Henßen zum 30. Juni ausläuft. Der Vorstand möchte sich ausdrücklich bei Friedel Henßen für seinen jahrelangen Einsatz bedanken. Henßen hat sich mit viel Engagement und Herzblut für den Verein eingesetzt."

Mit dem bevorstehenden Abstieg des FC Wegberg-Beeck wurde viel über das Engagement von Werner Tellers spekuliert. Der Geschäftsführer, der zeitgleich auch Hauptsponsor des Klubs ist, wollte sein Engagement "finanziell als auch zeitlich" runterfahren . Dem ist jetzt nicht so. Vom Verein heißt es: "Werner Tellers wird dem Verein weiterhin als Hauptsponsor erhalten bleiben, natürlich mit einem an die Liga angepassten Budget. Tellers hatte angekündigt, vor allem zeitlich und personell kürzerzutreten, bleibt dem Vorstand aber erhalten."

Sonach wird der FC Wegberg-Beeck doch ein Wörtchen in der Mittelrheinliga mitreden wollen. Das Trainerduo wird gemeinsam mit Tellers am Kader arbeiten. "Werner Tellers ist überzeugt, auch im nächsten Jahr eine starke Mannschaft für die Mittelrheinliga aufstellen zu können", schildert Beeck weiter. "Vorstandsvorsitzender Marcus Johnen sieht sich nun deutlich mehr in der Verantwortung bei der Gesamtstrukturierung des Vereins. In den nächsten Wochen werden entscheidende Gespräche geführt werden. Ein erster Schritt war es, klare Verhältnisse in der 1. Mannschaft, dem Aushängeschild des Vereins, zu schaffen. In den nächsten Tagen werden dann Gespräche mit der Jugendabteilung folgen."