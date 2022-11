"Um der Gerüchteküche ein Ende zu setzen" - mit diesen Worten postet Melanie Winiger ein Bild von ihrem und ihrem Freund, Thalwil-Spieler Timo Todzi. – Foto: Instagram / @melaniewiniger

FC-Thalwil-Spieler ist der neue Mann an Melanie Winigers Seite Ex-Miss-Schweiz bestätigt Beziehung zu Timo Todzi

Am Montagabend hat Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger die Beziehung zu FCT-Spieler Timo Todzi auf Instagram öffentlich gemacht.

"Um der Gerüchteküche ein Ende zu setzen... Das ist mein Freund. Er heisst Timo. Wir sind glücklich." Mit diesen Worten postet Melanie Winiger am Montagabend ein Bild in ihrer Instagram-Story, das sie eng umschlungen mit Timo Todzi, Innenverteidiger beim FC Thalwil, zeigt. Seit die beiden am Samstagabend zusammen an einer Halloweenparty gesichtet worden waren, hatte der "Blick" spekuliert, wer der Neue an der Seite der 43-Jährigen sein könnte.

Mit dieser Instagram-Story machte Melanie Winiger am Montagabend ihre Beziehung mit Timo Todzi öffentlich. – Foto: Instagram/@melaniewiniger

Todzis viele Ex-Vereine In der FVRZ-Region ist der 28-jährige Todzi kein Unbekannter, war er doch schon bei diversen Clubs engagiert: Nach GCs U18 verschlug es ihn von Dietikon über YF Juventus, Kreuzlingen, St. Gallens U21, erneut Dietikon, Tuggen und Wettswil-Bonstetten schliesslich nach Thalwil. Unsere Betty Böser hat dem (O-Ton) "Wandervogel" sogar einen eigenen Bericht gewidmet, als es ihn in der Rückrunde 20/21 von WeBe zu seinem jetzigen Verein Thalwil zog.

Timo Todzi, damals noch im Dress des FC Wettswil-Bonstetten (beim FC Thalwil hat er das Fotoshooting wohl bisher verpasst). – Foto: Kaspar Köchli