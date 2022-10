Uster bezwingt Thalwil, Adliswil mit spektakulärer Wende 2. Liga interregional, Gruppe 5: 11. Runde

Entscheidend für den Vollerfolg der Schaffhauser war, dass sie den kämpferischen Spielstil der Widnauer annahmen und ihrem Gegner so Paroli bieten konnten. "Wir wussten, dass wir nur über den Kampf zum Erfolg kommen können, und haben das von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen", bestätigte SVS-Trainer Maurizio Cannellino in den "Schaffhauser Nachrichten" diese These.

Und so kam es wie es kommen musste: Mit einem diskutablen Treffer glich der FCT das Spiel nur kurz nach dem Seitenwechsel wieder aus. Dem Tor des FCT war ein Foul vorausgegangen, wodurch es eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Die Ustermer behielten aber die Ruhe und waren nur wenig später erneut nach einem Corner erfolgreich. In der Schlussphase drückte Thalwil auf den Ausgleich, fand aber gegen die vielbeinige Abwehr des FCU kein Mittel.

Uster hatte von Anfang an viel Ballbesitz, liess aber wie gewohnt viele Chancen ungenutzt verstreichen. Zwar ging Uster nach rund einer halben Stunde nach einem Eckball endlich in Führung, diese hätte beim Halbzeitpfiff aber noch viel höher sein können.

Harmlos: Lachen/Altendorf kommt nicht vom Fleck

Mit einer weiteren Niederlage rutscht der FC Lachen/Altendorf erstmals unter den Abstiegsstrich. Die Märchler konnten auch gegen Bazenheid nicht überzeugen und verloren mit 1:3. Bazenheid befindet sich in der Tabelle in Reichweite der Lachner. Dementsprechend wäre ein Vollerfolg durchaus im Bereich des Machbaren gewesen.

Doch die Schwyzer taten sich schwer und mussten schon in der Startphase einen Rückstand hinnehmen. In der Folge kam der FCLA zwar nach einem Foulelfmeter zum Ausgleich, am Spielgeschehen auf dem Platz änderte sich aber nichts. Bazenheid war die bessere Mannschaft und nutzte dies wenige Minuten nach Wiederanpfiff zum zweiten Mal aus. Auf den erneuten Rückstand fand Lachen keine Antwort mehr und musste in der Schlussphase noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen.

Gedreht: Adliswil zeigt Comeback-Qualitäten

Eine überzeugende Leistung zeigte der FC Adliswil, der auswärts in Chur einen Zwei-Tore-Rückstand noch drehen konnte. Die Sihltaler gewannen letztlich mit 3:2.

