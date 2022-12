FC Teningen ist nach Sieg beim SC Hofstetten Wintermeister SC Lahr mit deutlicher Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen II

Der Teninger Trainer Jan Lindemann wollte den Erfolg nicht überbewerten: „In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht gut und einfach die Glücklicheren“, so Lindemann. Über 90 Minuten gesehen sei der Sieg zwar verdient, jedoch sicher um ein, zwei Treffer zu hoch. „Wir haben Hofstetten nicht an die Wand gespielt“, so der Teninger Coach. Alle vier Gästetreffer entsprangen Eckbällen. Keeper Niklas Krause bewahrte sein Team mit Klasseparaden vor der Pause vor einem Gegentreffer. In der ersten Halbzeit seien die Platzverhältnisse noch in Ordnung gewesen, in der zweiten Hälfte sei es laut Lindemann „eine einzige Rutschpartie“ gewesen.

Tore: 0:1 Resch (17.), 0:2 T. Hodel (63.), 0:3 Haselbacher (70.), 1:3 Krämer (75.), 1:4 Wehrle (80.). SR: Bartschat (Müllheim). ZS:160.