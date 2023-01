FC Schönau erzielt große Fortschritte bei den Planungen

Es sind noch einige Wochen hin, bis die Bezirksliga am Hochrhein wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Sukzessive kehren die Mannschaften in den Trainingsalltag zurück, an diesem Wochenende stehen auch schon erste Vorbereitungsspiele an. Die Winterpause nutzen die Vereinsverantwortlichen oft für die Planungen der neuen Runde. So konnte der FC Schönau nun bereits große Fortschritte verkünden.

So habe man die Zusammenarbeit mit seinem Trainerduo Christian Lais und Ismail Demirci über den Sommer hinaus verlängert. Somit werden die Coaches auch in der Saison 2023/24 für die Schönauer Mannschaft verantwortlich sein. Lais, 57, fungiert seit 2020 als Cheftrainer des FCS. Mittelfeldakteur Demirci, 28, übernahm im Sommer 2021 zusätzlich die Funktion als spielender Assistent.