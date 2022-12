FC Schmittweiler gewinnt Spitzenspiel Verfolger macht nach der Pause den Sieg gegen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein klar

Schmittweiler. Das war noch einmal ein Ausrufezeichen zum Jahresabschluss! Mit 2:0 gegen Primus FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gewann der FSV Schmittweiler-Callbach das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Nahe und rückt damit bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer heran.

Der Liga-Gipfel auf dem höchstgelegenen Sportplatz der Bezirksliga hatte sich eine stattliche Kulisse verdient. Nahezu 500 Besucher waren trotz eisiger Temperaturen zum Spitzenspiel gekommen. Sie mussten allerdings fast eine Stunde auf Tore warten. Die starken Aufsteiger aus der Schmuckstadt waren besser in die Partie gestartet, trafen aber ebenso wenig ins Schwarze wie die Mannschaft von Coach Murat Yasar, die sich mit der Zeit mehr und mehr Spielanteile sicherte.

Für das inzwischen verdiente 1:0 zeichnete Aurel Rech verantwortlich, der nach einer halben Stunde für den verletzten Sascha Frenger in die Partie gekommen war. In der Folge stand das Spiel aber weiter auf des Messers Schneide - bis in die Schlussphase hinein. Schließlich wollten die Angereisten mit aller Macht ihre zweite Saisonniederlage nicht ausgerechnet wieder gegen den FC Schmittweiler-Callbach kassieren. Schon zum Liga-Auftakt hatte nämlich der Tabellenzweite mit 4:1 die Oberhand behalten.