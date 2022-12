FC Schmittweiler-Callbach bindet Trainerteam Verein verlängert den Vertrag mit seinen Übungsleitern der ersten und zweiten Mannschaft

Und eben weil es passt, hat der Verein die Verträge mit den Trainern verlängert. Entsprechend bleiben Murat Yasar und Jeffrey Renner bei der Ersten und Torben Kemmries bei der Zweiten am Ball. "Sowohl von Vereins- als auch von Spielerseite passt einfach alles", verkündete der Verein in den Sozialen Medien. Der 48-jährige Yasar hatte im Oktober den Landesliga-Absteiger übernommen und in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nahe etabliert, gemeinsam mit Co-Spielertrainer Renner an seiner Seite.