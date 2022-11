FC Pipinsried: Lushi streicht Mwarome aus dem Kader Vor Duell mit Hankofen

Pipinsried – Im vorletzten Spiel des Jahres tritt der FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern am heutigen Samstag bei der SpVgg Hankofen-Hailing an (14 Uhr). Das Hinspiel haben die Pipinsrieder mit 3:0 gewonnen. Allerdings wartet der FCP seit vier Spieltagen auf einen Punktgewinn, er ist auf den vorletzten Platz in der Tabelle abgerutscht.

Zwei Spiele gut gespielt – und doch beide verloren. So lautet die Zwischenbilanz des neuen Pipinsrieder Trainer-Trios mit Ati Lushi, Herbert Paul und Enver Maltas. Besonders am vergangenen Wochenende gegen die Würzburger Kickers boten die Pipinsrieder eine prima Partie. Allerdings hatte das Spiel einen Haken: das Ergebnis. Ein 1:2 stand am Ende des Tages auf dem Tableau.

Die Crux an der Geschichte: Nach einer 1:0-Führung versäumte es der FCP, trotz bester Chancen, den Sack zuzumachen. In der 95. Minute gelang dem Gast nach dem Ausgleich (72.) auch noch der Siegtreffer nach einem Freistoß.

Und genau hier wird das Problem der Pipinsrieder deutlich: Unerfahrenheit. Es kam mehrmals im Spiel vor, dass die Abwehr bei Standardsituationen durch lange Bälle auf den zweiten Pfosten auseinandergezogen wurde. Der baumlange Würzburger Abwehrrecke Felix Göttlicher köpfte die Vorlage in die Mitte. Und irgendwann musste es ja einmal klappen. Dumm nur aus Pipinsrieder Sicht, dass dies in der Nachspielzeit passierte.