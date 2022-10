– Foto: Janina Humberg

FC Maxhütte-Haidhof kann daheim überzeugen A-Klasse Süd

13. Spieltag

FC Saltendorf - TV Wackersdorf II 3:1 (2:1) FC Saltendorf konnte daheim vor 45 Zuschauern überzeugen. Bertram Nordmann brachte die frühe Führung (5.) und Dominik Rauch legte bereits in der 20. Minute nach. In der 37. Minute konnte Alexander Weigl eine Chance nutzen und verkürzte auf 2:1. Doch in der letzten Spielminute (90.) konnte Johannes Schano das 3:1 erzielen und so bleiben die Punkte beim FC Saltendorf daheim. Schiedsrichter: Stefan Purkl

FC Maxhütte-Haidhof - FT Eintracht Schwandorf II 4:0 (1:0) FC Maxhütte-Haidhof erzielte einen klaren Heimsieg vor 75 Zuschauern am 13. Spieltag. Tobias Silbereis brachte mit einem Doppelpack die klare Führung (30., 46.), Denis Morina erhöhte in der 69. Minute zum 3:0, die letzte Bude schob Alen Durakovic in der 71. Minute ein. Schiedsrichter: Stefan Bauer

SC Katzdorf II - TSV 1880 Schwandorf 3:3 (2:2) In Teublitz trennten sich der SC Katzdorf II und der TSV 1880 Schwandorf mit einem Remis am 13. Spieltag vor 40 Zuschauern. Riccardo Frank konnte in der 21. Minute das 0:1 erzielen, doch die Gastgeber glichen bereits in der 28. Minute aus. In der 35. Minute brachte Damian Wojciechowski die Gastgeber durch ein Eigentor in Führung. Riccardo Frank konnte mit dem Elfmetertreffer in der 42. Minute den Ausgleich erzielen. In der zweiten Halbzeit ging der SC Katzdorf II durch Tobias Schmid in der 88. Minute erneut in Führung, doch Daniel Winter nutzte die Nachspielzeit (90.+2.) um erneut den Ausgleich zu erzielen. Schiedsrichter: Herbert Rühl

SG SV Fischbach - DJK Steinberg - SC Teublitz 3:1 (2:0) Bei der SG SV Fischbach-DJK Steinberg konnte man klar daheim überzeugen. Adrian Lingurar brachte in der 26. Minute den Führungstreffer und Jakob Kölbl konnte noch in der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhen (31.). Adrian Lingurar schob in der 76. Minute zum 3:0 vor 60 Zuschauern ein. Die letzte Bude im Spiel erzielte Niclas Meyer in der 78. Minute. Schiedsrichter: Josef Lottner