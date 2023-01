FC Kray: Zweiter Sieg im zweiten Testspiel Oberliga Niederrhein: Der FC Kray hat auch sein zweites Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Gegen die SpVgg Erkenschwick setzte sich die Mannschaft knapp mit 1:0 durch.

Auch im zweiten Vorbereitungsspiel konnte Oberligist FC Kray um Trainer Christian Knappmann einen Sieg einfahren. Nachdem das Team in der Vorwoche die U19 des Wuppertaler SV mit 3:0 besiegen konnte, schlug die Mannschaft am Samstag den Tabellenführer der Westfalenliga 1, die SpVgg Erkenschwick, mit 1:0.

Über weite Strecken des Spiels zeigte die Krayer Mannschaft, die von Coach Christian Knappmann mit einer 5er Abwehrkette spielte, eine gute Leistung, ließ kaum gegnerische Chancen zu und kam durch den eingewechselten Romario Guscott in der 86. Minute zum Siegtreffer.

„Wir haben heute gegen Erkenschwick, eine Topmannschaft, die mit einigen ehemaligen Regionalliga- und Oberligaspielern gespickt ist, ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Christian Knappmann nach der Partie. „Dieser Test hat uns sehr nah an das Oberliganiveau geführt und gezeigt, was uns in den kommenden Meisterschaftsspielen erwarten dürfen. Wir haben erneut mit einer 5er Kette verteidigt, da es mir wichtig ist, dass wir von dieser Gegentorflut der Hinserie weg kommen. Das haben wir heute seht gut gelöst; die ersten 60 Minuten waren herausragend gut. Dann haben wir viel gewechselt; auch die eingewechselten Jungs haben es gut gemacht; trotzdem muss man sagen, dass einige noch Nachholbedarf haben. Diese gezeigte Leistung wird Grundlage sein, für das, was wir in der Restserie brauchen.“