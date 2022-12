FC Kray trennt sich von Sportlichem Leiter und Interimstrainer Oberliga Niederrhein: Der FC Kray und Rudi Zedi beendigen die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung.

Es gibt einen weiteren Trainerwechsel in der Oberliga Niederrhein. Wie der FC Kray vermeldet, hat sich der Verein von dem Sportlichen Leiter und Interimscoach Rudi Zedi getrennt. Das hatte sich in dieser Woche bereits angedeutet. Wer am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den TSV Meerbusch auf der Bank Platz nehmen wird ist derweil noch offen.

Unklar ist derweil die Nachfolge auf der Trainerbank beim Oberligisten. Mit nur elf Punkten nach 18 Spielen steht der FCK auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt schon 13 Zähler. Drei Spiele stehen vor der Winterpause noch an, 19 weitere folgen im neuen Jahr. Viel Zeit also, um das Ruder möglicherweise noch herumzureißen. Ein heißer Kandidat auf den Cheftrainer-Posten soll Christian Knappmann sein. Der ambitionierte Übungsleiter hatte zu Beginn dieser Woche auf eigenen Wunsch beim Landesliga-Team der DJK Blau-Weiß Mintard aufgehört.

Klar ist: Egal wer den FC Kray als neuer Trainer übernimmt, es wartet eine echte Mammutaufgabe. Wohl nur durch größere Aktivitäten auf dem Transfermarkt und dem Umbau der Mannschaft im Winter hat der Verein noch eine Minimal-Chance auf den Klassenverbleib. Doch dafür müssen Punkte her. Am besten schon am Samstag beim TSV Meerbusch. Bevor es in die Pause geht stehen dann noch zwei Heimspiele in der KrayArena an - und die haben es in sich: Zunächst gastiert Regionalliga-Absteiger VfB Homberg in Essen, eine Woche später kommt es zum Stadt-Derby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

