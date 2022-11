Universitätsklinikum Essen am Sonntag zu Gast beim ETB Oberliga Niederrhein: Als Dankeschön für die wichtige Arbeit lädt der ETB Schwarz-Weiß Essen Mitarbeiter der Uniklinik ein.

Aus diesem Grund lädt der ETB in dieser Saison nun zu jedem Heimspiel in der Oberliga Niederrhein eine systemrelevante Einrichtung aus Essen ins Stadion Uhlenkrug ein. Den Anfang machte die städtische Kindertagesstätte Vosselerweg aus Altenessen. Zur Partie gegen den 1. FC Kleve am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Stadion Uhlenkrug sind diesmal alle Mitarbeiter*innen des Universitätsklinikums Essen herzlich eingeladen. Sie brauchen am Eingang nur ihren Dienstausweis vorzuzeigen und erhalten dann kostenlosen Eintritt – bei freier Platzwahl – zum Spiel.

Wer auch einer systemrelevanten Tätigkeit nachgeht und mit seiner Einrichtung (z.B. Krankenhaus, Supermarkt, Polizei, Schule, Feuerwehr usw.) zu einem Heimspiel am Uhlenkrug eingeladen werden möchte, meldet sich einfach unter: info@sw-essen.de