Wird Christian Knappmann der neue Trainer des FC Kray? Oberliga Niederrhein: Der Vertrag mit Rudi Zedi soll offenbar aufgelöst werden.

Was die Trainerposition anbetrifft, so liegt ein Gedanke natürlich nah. Am Dienstag ist Christian Knappmann als Coach des Landesligisten Blau-Weiß Mintard zurückgetreten, weil seine Ambitionen nicht mit denen des Klubs zusammenpassen würden (wir berichteten hier). Da ist natürlich schnell der Gedanke im Kopf, dass in Kray dieser Umstand vielleicht eher erfüllt werden könnte. Knappmann, in dessen Spieleprofil 162 Tore auf höchstem Niveau verzeichnet sind und er alleine dreimal Torschützenkönig der Regionalliga West war, hat als Trainer von 2015 bis 2021 für Westfalia Herne in der Oberliga Westfalen gearbeitet, weiß also aus nahezu jeder Perspektive, was in dieser Spielklasse gefragt ist.

Allerdings muss Knappmann klar sein, dass der FC Kray bereits 13 Zähler Rückstand auf das rettende Ufer der Oberliga Niederrhein aufweist. Auf der anderen Seite haben solche Herausforderungen das Urgestein noch nie geschreckt. Am Donnerstag wird sich dann wohl zeigen, ob Knappmann die Aufgabe übernimmt. Dann wollen die Essener ihren neuen Coach vorstellen.