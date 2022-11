Christian Knappmann verlässt Blau-Weiß Mintard Landesliga, Gruppe 3: Nach rund einem Jahr verlässt Christian Knappmann die DJK Blau-Weiß Mintard auf eigenen Wunsch.

Überraschung an den Mintarder Auen. Nach nicht einmal einem Jahr Amtszeit verlässt Cheftrainer Christian Knappmann die DJK Blau-Weiß Mintard auf eigenen Wunsch. Als Grund nannte der 41-Jährige die nicht zusammenpassenden Ambitionen von ihm und die des Vereins. Ein neuer Job könnte bereits in der Oberliga Niederrhein auf ihn warten.

Am vergangenen Sonntag unterlag die DJK Blau-Weiß Mintard im Heimspiel in der Landesliga, Gruppe 3, dem SV Wermelskirchen mit 2:3. In der Tabelle bedeutet das nach dem Ende der Hinrunde Rang sieben. Mehr Mittelfeld geht bei 14 Mannschaften in der Liga kaum und so kam es auch zur Entscheidung von Cheftrainer Christian Knappmann, den Verein auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung zu verlassen. "Ich habe schon seit Wochen mit mir gerungen. Wir hatten aber immer noch Kontakt zur Spitze, deswegen bin ich noch dabei geblieben", erläutert Knappmann seinen Entschluss in der WAZ.

Für den ambitionierten Trainer war diese Niederlage zu viel. Sind es nun sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Adler Union Frintrop, wären es bei einem eigenen Erfolg nur vier Zähler gewesen. Ein Rückstand, der in 13 Partien der Rückrunde durchaus noch aufzuholen gewesen wäre. Knappmann formulierte derweil andere Ansprüche und die scheinen sich grundlegend von denen der DJK-Verantwortlichen zu unterscheiden. "Die Ansprüche, die ich an ambitionierten Amateurfußball habe, unterscheiden sich zu sehr von dem, was der Verein darunter versteht", führt er aus. Nichtsdestotrotz betont er, wie wohl er sich in Mintard gefühlt habe.

Während sich die Wege von Knappmann und der DJK somit einvernehmlich getrennt haben, ist die Besetzung des Trainerpostens in Mintard für die Zukunft noch offen. Zwei Spiele stehen vor der Winterpause noch an. Am Sonntag geht es daheim gegen den VfB Frohnhausen, eine Woche später steht das schwierige Auswärtsspiel beim FC Remscheid an. Wohin es Knappmann verschlägt ist ebenfalls noch nicht bekannt, doch die Gerüchte verdichten sich, dass er ein heißer Kandidat für den Trainerposten bei Oberligist FC Kray ist. Dort würde jedoch eine kaum lösbar erscheinende Rettungsmission auf ihn warten.