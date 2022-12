FC Herzogstadt? Gerüchte um eine neue Erdinger Fußballfusion SG zwischen RW Klettham und FC Erding im Gespräch

Aus Rot-Weiß Klettham und dem FC Erding könnte was Neues werden: der FC Herzogstadt. Der Name? Naja. Die Idee: Wirklich gut.

Die Vertreter beider Clubs bestätigen zwar Gespräche, mehr wollen sie dazu aber nicht sagen. Noch nicht. Mehr Infos wird’s wohl am kommenden Donnerstag in der Jahreshauptversammlung des FC Erding geben.

Kennen Sie den FC Herzogstadt? Bisserl sperrig, der Name, aber er wird wohl bald in aller Munde sein. Denn es kündigt sich wieder einmal eine Fusion im Erdinger Fußball an. Die Abteilung des TSV Erding, so hört man, wird sich auflösen, um sich Rot-Weiß Klettham anzuschließen. Gemeinsam wollen die beiden dann ab der neuen Saison in den Spielbetrieb gehen – in der Jugend und bei den Herren.

Jetzt also Klettham – und nicht Altenerding. Wir erinnern uns: Vor nicht allzu langer Zeit wollten sich FCE und SpVgg zusammentun. Damals waren beide sportlich am Boden und in der A-Klasse angelangt (weshalb Spötter auch von einer Bettelhochzeit sprachen). Geplatzt ist das Ganze damals nicht, wie gern mal kolportiert wird, an unserer Veröffentlichung der Pläne, sondern am sehr heftigen Veto langjähriger Mitglieder. Da halfen auch Argumente nicht, dass die Fusion der beiden größten Stadtvereine – auch hinsichtlich neuer Sponsoren und gemeinsamer Nachwuchsarbeit – eine große Chance für Erdinger Fußball sein könnte. Ja, das hätte damals eine ganz große Nummer werden können.

Das Miteinander von Klettham und Erding wird nicht diese Dimension haben. Dafür fehlt schon die Power und Perspektive, die die Altenerdinger Jugendarbeit mit sich bringt. Von einer Fusion zwischen RWK und FCE erwartet niemand den ganz großen Wurf – und wird wohl auch nicht mit den gleichen Argusaugen der Konkurrenz verfolgt. Und gerade aus diesen Gründen stehen die Chancen besser, dass dieser Zusammenschluss klappen könnte. Beide sind – Spielklasse hin oder her – auf Augenhöhe, haben die gleichen Probleme und Ambitionen. In der Jugend arbeiten sie schon seit 2004 in der JFG Sempt Erding zusammen. Räumlich sind die Sportanlagen auch nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Spieler und Funktionäre kennen sich seit Jahren und sind auch nicht für besondere Eitelkeiten bekannt. Da zählt das Ergebnis. Kurzum: Das könnte wirklich klappen.

Nur noch eine Kleinigkeit: FC Herzogstadt, echt jetzt? So historisch? Geht’s nicht griffiger? Muss ja nicht FC Kletterding sein (sonst maulen vielleicht noch die Alpenkranzler). Aber das muss doch besser gehen. Liebe Leserschaft, wir freuen uns über Vorschläge, die wir gern weiterleiten. Bei dieser Gelegenheit könnten Sie uns auch Vorschläge schicken für den Namen einer anderen längst fälligen Fusion: die vom SV Wörth und dem Hörlkofener SV.