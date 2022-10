FC Hausen feiert Heimsieg trotz düsterer Aussichten

Der Kreisligist FC Hausen hat den Personalnöten getrotzt und den FV Lörrach-Brombach II besiegt. Der FC Steinen-Höllstein demoralisiert in seinem ersten Heimspiel der Saison den Gegner.

In der Weststaffel der Kreisliga A hat der FC Hauingen den zweiten Tabellenplatz mit drei Punkten gegen die Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach abgesichert. Dafür mitverantwortlich zeichnete der FC Hausen, der den FVLB II mit 3:2 bezwang.

Die Aussichten auf etwas Zählbares waren indes vor dem Spiel eher getrübt, verriet der Hausener Trainer Michael Brunner. Denn in Dustin Heumesser, Bernhard Wunderlich und Adrian Gräßlin fehlten urlaubs- und verletzungsbedingt drei „Leitwölfe“ der Mannschaft. Die Gäste hatten einige Kräfte aus dem Verbandsliga-Kader aufgeboten, etwa den regionalligaerfahrenen Julian Rümmele. So nahm es nicht wunder, dass Lörrach-Brombach das Spielgeschehen bestimmte. „Aber wir haben gekämpft wie die Löwen“, so Brunner.

Hausen ging durch Marco Fritzsche in Führung, aber der FVLB drehte das Resultat alsbald zum 1:2. Kurz vor der Pause nutzte Fritzsche einen an Justin Gutmann verschuldeten Elfmeter zum Ausgleich. „Das hat uns geholfen und Mut für die zweite Halbzeit gegeben“, kommentierte Brunner. Nach einem Freistoß erzielte Gutmann das 3:2, zehn Minuten darauf ließ Dominik Hug einen Strafstoß zum möglichen 4:2 ungenutzt. In der Schlussphase sah der Hausener Felix Wassmer die Ampelkarte, Gästespieler Nicolai Dürscheidt Rot wegen Unsportlichkeit – Letzteres war nicht nur für Brunner eine überzogene Entscheidung.

Steinen-Höllstein legt mit der Führung die Nervosität ab