FC Hauingen rettet 2:1-Erfolg beim SV Eichsel in Unterzahl

In der Kreisliga A West steht der TuS Lörrach-Stetten nach dem 6:1 gegen Steinen-Höllstein unangefochten an der Tabellenspitze. Das gleiche Ergebnis erzielte die Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach beim SV Herten II. Schopfheim feierte den vierten Sieg in Folge, ein 2:1 bei Bosporus Friedlingen.

„Die Tabelle ist mir derzeit noch völlig gleichgültig“, sagte Sascha Müller, der Trainer des TuS Stetten. „Im Moment legen wir den Fokus auf die Weiterentwicklung der Mannschaft, da sind wir lange nicht am Optimum.“ Gegen Steinen-Höllstein dominierte der TuS über 90 Minuten das Geschehen. „Abgesehen von dem ärgerlichen 1:1 haben wir nichts anbrennen lassen“, so Müller. Torwart Norman Berger hatte gegen Gästestürmer Johann Suppes einen Elfmeter verschuldet, den der Gefoulte selbst verwandelte (35.).

Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung behielt Stetten letztlich mit 6:1 die Oberhand. Für Müller besonders erfreulich war die Unterstützung der Ersatzspieler: „Die Jungs auf der Bank stehen voll hinter den Spielern, die momentan die Nase etwas weiter vorne haben.“

Der FC Hauingen verteidigte mit dem 2:1 beim bisherigen Schlusslicht Eichsel den zweiten Tabellenplatz. „Wir sind perfekt ins Spiel gekommen und haben schon in der dritten Minute das 1:0 erzielt“, berichtete Trainer Mick Fahr. Jonas Wagner traf per Kopf nach einem Eckstoß. In der Folge verteilten die Gäste indes reichlich Fahrkarten, Cedric Kubicki etwa setzte einen Freistoß ans Lattenkreuz. Erst in der 52. Minute erhöhte Roberto Catania auf 2:0.

Alles schien für Fahr auf einen ruhigen Nachmittag hinzudeuten, doch plötzlich gelang Christian Zeising das Anschlusstor (70.). „Wir waren ein einziges Mal sehr unsortiert und haben den freien Mann komplett aus den Augen verloren“, kommentierte Fahr. Drei Minuten darauf folgte der nächste Rückschlag, denn Joshua Vogt wurde mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt. „In Unterzahl war das oberste Ziel, das 2:1 über die Zeit zu bringen“, sagte Fahr. „Eichsel spielte Alles oder Nichts, und die Mannschaft musste alles hineinwerfen.“ Dank einer kompakten Leistung brachte Hauingen den Sieg über die Ziellinie.