FC Bayern: „Er muss sich ändern“ - Motikas Karriere in Belgrad wackelt Er wollte an Coman und Sané vorbei

Einst schickte er Kampfansagen an Coman und Sané, heute drückt er die Bank bei Roter Stern Belgrad. Nemanja Motikas Karriere ist ins Stocken geraten.

München – Im Sommer verließ der Nemanja Motika den FC Bayern. Der Offensivmann wollte Einsatzzeit bei den Profis, sah aber keine Perspektive in München. Jetzt sitzt er bei Roter Stern Belgrad auf der Bank. Und kassiert Kritik von seinem Trainer.

Nur zweimal kam der 19-Jährige bislang für die Profis zum Einsatz: Einmal im Pokal, einmal in der Europa League – jeweils als Joker. Insgesamt kommt er auf 20 Minuten Spielzeit. Roter Stern Belgrad hatte 1,5 Millionen für den serbischen Youngster auf den Tisch gelegt. Stand jetzt sind das 75.000 pro Profiminute.

Motika nach Bayern-Abgang unter Druck: „Er dachte, alle würden vor ihm auf die Knie gehen“

Der Verein ist bisher nicht glücklich mit Motika. Belgrads Generaldirektor Zvezdan Terzic nimmt den Youngster öffentlich in die Mangel. „Wenn man mich fragt, ob ich zufrieden bin, dann lautet die Antwort ‚Nein. Er muss sich fragen, in welche Richtung sich seine Karriere entwickeln soll.“ Der „Kicker“ zitiert das aus einer Rede Terzics an der Belgrader Wirtschaftsfakultät.

„Er kam aus Deutschland und dachte, in Serbien würden alle vor ihm auf die Knie gehen“, schimpft Terzic und fordert: „Er muss reifer werden. Er muss jede Chance nutzen, um sich anzubieten – in jedem Training und in der Jugendakadamie.“

Motika steht in der serbischen Hauptstadt besonders im Fokus, schließlich gilt er als eines der größten Talente des Landes. Diesen Status will ihm Terzic auch überhaupt nicht absprechen. Er mahnt aber zugleich: „Wir glauben an ihn und haben es nicht eilig.“