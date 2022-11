Fatale Schlussminuten für den Bahlinger SC bei Hessen Kassel Regionalliga-Partie mit 2:3 noch aus den Händen gegeben +++ Zwei Pepic-Treffer per Elfmeter

Regionalligist Bahlinger SC hat einen scheinbar sicheren Punktgewinn beim KSV Hessen Kassel in den letzten zehn Minuten noch aus den Händen gegeben. Die Kaiserstühler gingen zweimal jeweils per Elfmeter durch Hasan Pepic im Auestadion in Führung, kassierten aber durch zwei KSV-Treffer in der Schlussphase noch eine bittere 2:3 (1:1)-Niederlage.