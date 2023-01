Fairness: Noel Sodji wird besondere Ehre zuteil Für seinen großen Fairplay-Moment bei einem Kreisklassen-Spiel im Oktober 2022 ehrt der BFV den 24-Jährigen erneut

Bevor am vergangenen Freitag der neue Regensburger Hallenkreismeister im Endspiel gekürt wurde, bekam ein Spieler – der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr ins Geschehen involviert war – warmen Applaus des Publikums spendiert. Und zwar Noel Sodji vom VfR Regensburg. Der 24-jährige Stürmer wurde für sein Verhalten beim Kreisklassenspiel zwischen dem VfR und dem FSV Steinsberg am 9. Oktober 2022 ( wir berichteten ) im Rahmen der BFV-Aktion „Fair ist mehr“ geehrt.

Was war überhaupt passiert? Noel Sodji vom VfR Regensburg lief in der 47. Spielminute alleine auf das Tor des FSV Steinsberg zu und wurde mit einer fairen Grätsche gestoppt. Hierbei entschied der Schiedsrichter auf einen direkten Freistoß für den VfR und zeigte dem den Verteidiger von Steinsberg die Rote Karte. Der Schiedsrichter hatte diese Aktion als Notbremse wahrgenommen. Zum Zeitpunkt des Geschehens lautet der Spielstand 1:2, Steinsberg führte also.



Noel Sodji, der beim VfR Nummer 10 trägt, erklärt nach dem vermeintlichen Foulspiel dem Schiedsrichter, dass der Verteidiger erst den Ball gespielt habe und es sich somit nicht um ein strafbares Vergehen handle. Daraufhin nahm der Referee den Platzverweis gegen FSV Steinsberg zurück und das Spiel wurde mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.



„Diese absolut faire Aktion von Herrn Noel Sodji gehört aufgrund des Spielstands 1:2 gegen den VfR und der tabellarischen Situation des VfR Regensburgs (unteres Tabellendrittel) besonders hervorgehoben, hat der Schiedsrichter im elektronischen Spielbericht angegeben“, erklärt Kreisspielleiter Mike Koriath.



Jetzt bekam Sodji abermals eine besondere Ehrung überreicht. Er wurde zum bayernweiten Sieger der BFV-Aktion „Fair ist Mehr“ im Monat Oktober 2022 gekürt. Im Rahmen der Hallen-Kreismeisterschaft übergaben Kreisvorsitzender Harald Greß und Mike Koriath dem Spieler ein Dankesschreiben der BFV-Vorstandes, eine Urkunde, ein Handtuch der Aktion „Fair ist Mehr“ sowie zwei Freikarten für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund als Preis.