Kreisklasse: Mehr Fair Play geht nicht VfR Regensburg-Spieler Noel Sodji sorgt dafür, dass eine Rote Karte zurückgenommen wird

Die zweite Halbzeit hat begonnen. Steinsberg führt 2:1. Der VfR, der mit zehn Punkten im Abstiegskampf der Fußball-Kreisklasse 2 steckt, ist im Vorwärtsgang. Ein weiter Ball aus dem Mittelfeld kommt zu Noel Sodji. FSV-Innenverteidiger Christian Moser steht ungünstig, packt die Grätsche aus. Sodji kommt ins Straucheln und schließlich zu Fall.



Der Aufruhr ist groß. Schiedsrichter Thomas Achatz entscheidet auf Notbremse und zückt Rot. Moser verlässt den Platz. Noel Sodji rappelt sich auf, geht zum Unparteiischen und erklärt ihm, dass sein Gegenspieler ihn zwar getroffen habe, zuvor aber den Ball gespielt habe. Achatz nimmt die Rote Karte zurück, Moser kehrt aufs Feld zurück. Wenige Minuten später wird Alexander Schmatz vom VfR mit Rot des Feldes verwiesen. Letztlich geben sich die Regensburger in Unterzahl mit 2:4 geschlagen, kassieren die achte Niederlage (3/1/8).



Die Szene wird in Erinnerung bleiben. Für Sodji war es selbstverständlich, dass er dem Referee Bescheid gibt. „Ich bin ein fairer Spieler. Punkte und Siege sind wichtig, aber wir wollen sie nicht mit unfairen Mitteln erringen. So etwas kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren“, erklärt der 23-Jährige, dessen Bruder Cesar Torjäger beim Bezirksligisten Regenstauf ist.



Gästecoach Claus Pirkenseer zollt dem bulligen Offensivmann Respekt. „Der VfR braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Umso bemerkenswerter war diese Geste. Es hätte sich niemand beschwert, wenn es Rot gegeben hätte. Mehr Fair Play geht nicht“, sagt Pirkenseer, dessen Team mit 19 Punkten im Mittelfeld steht.



VfR-Coach Andreas Grübl, der am Sonntag aus beruflichen Gründen von Mathias Gasch und der Abteilungsleitung vertreten wurde, hätte natürlich gerne die Zähler gehabt, doch nach dieser Aktion ist er stolzer denn je: „Wer die Geschichte des VfR kennt, der weiß, dass wir schon so manche Schlagzeile produziert haben. Uns ist wichtig, dass wir die nötigen Punkte sportlich erringen und sie uns nicht erschleichen. Ich bin stolz, dass wir solche Spieler wie Noel in unseren Reihen haben.“



Grübl und den anderen VfR-Verantwortlichen liegt es am Herzen, dass ihre Spieler Charakter zeigen. „Sportlicher Erfolg ist schön, aber noch viel wichtiger ist, dass die jungen Spieler ihren Weg im Leben gehen und meistern. Das ist der neue Weg des VfR. Dafür wollen wir stehen.“



Der VfR hat noch 14 Partien Zeit, um den Liga-Verbleib zu schaffen. Nach der Fair-Play-Aktion von Sodji ist es dem Regensburger Traditionsverein, in dem viele Nationen zu Hause sind, noch mehr zu wünschen, dass er seine Ziele erreicht. „Ich finde es toll, wenn die Medien solche Aktionen wie die von Noel aufgreifen. Heutzutage wird ja meist über Negatives berichtet. Noel gehört Lob und Hochachtung gezollt“, so Pirkenseer, der hofft, dass das Verhalten von Sodji Signalwirkung für andere Spieler und Vereine haben wird.



Noel Sodji genoss seine fußballerische Ausbildung im Jugendbereich des SC Regensburg. Dort spielte er von 2016 bis zum Sommer 2022 auch im Herrenbereich. In der Saison 2019/21 schaffte er mit dem SC die Rückkehr in die Bezirksliga. Im Sommer wechselte Sodji zum VfR in die Kreisklasse. In zehn Einsätzen gelangen ihm bisher ein Tor und ein Assist.