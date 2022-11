Fabian Nopper, FC Waldkirch, fordert: "Mutiges Auftreten" Der Fußball-Verbandsligist FC Waldkirch steht vor der Winterpause unter Druck. Spielertrainer Fabian Nopper will die Köpfe frei bekommen.

Der FC Waldkirch ist ein sehr solider Verbandsligist – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dieses Resümee scheint angemessen, wenn ein Zwischenfazit des Fußballjahres 2022 vom aktuellen Tabellen-13. gezogen werden soll. Doch das Pendel schlug bei der Elf von Fabian Nopper zuletzt derart in beide Richtungen aus, dass sich die Blau-Weißen nach toller Vorsaison und einem knapp verpassten Aufstieg in die Oberliga nun auf einem möglichen Abstiegsplatz wiederfinden. Dabei, so betont Fabian Nopper selbst, ist längst nicht alles schlecht, was im Vorjahr gut war. Mehr dazu im großen BZ-Plus-Artikel.