Fabian Nopper: "Bin nicht der Typ, der vor schweren Aufgaben wegrennt" Der Trainer des FC Waldkirch will in Kehl mit seiner Mannschaft auf das 1:8 vom Wochenende reagieren

Aus dem erhofften Schlussspurt vor der Winterpause, verbunden mit Punkten gegen die direkten Kontrahenten, ist bisher nichts geworden – das 1:8 stellt vielmehr einen Tiefpunkt in dieser Saison dar. „Die Art und Weise wie wir uns präsentiert haben, hat überhaupt nicht gepasst“, sagte Nopper. Der 32-Jährige will nun bei seinen Spielern die „Köpfe freibekommen“. Bereits am Samstag steht in Kehl ein weiteres richtungsweisendes Spiel an, bevor es anschließend in die Winterpause geht. „Wir wollen noch einmal alles mobilisieren. Den Fußball werden wir in dieser Woche nicht neu erfinden können. Es geht um die Grundtugenden“, so Nopper. Der Trainer des Vorjahresdritten will sich der Herausforderung stellen: „Ich bin nicht der Typ, der vor schweren Aufgaben wegrennt. Wir wissen worum es geht. Natürlich hinterfrage ich mich auch selbst, aber ich spüre das Vertrauen der Mannschaft und des Vorstands.“ Beim Kehler FV kann Nopper nach seiner Sperre wieder selbst auf dem Platz mitwirken. Schlussmann Lukas Lindl (gebrochene Rippe) fällt hingegen weiter aus.