Erlbachs Erfolgsgeschichte geht weiter: „Was die Jungs leisten, ist extrem“

Würde Erlbach in diesem Jahr einen Aufstieg in die Regionalliga wahrnehmen? „Wir stehen in der Schwebe“, sagt Lechner. „Aber der Verein versucht alles, damit es dieses Jahr möglich wäre.“ In Erlbach wurde kürzlich unter anderem die Tribüne ausgebaut. Für einen möglichen Aufstieg bräuchte es einen Platz unter den ersten Drei (sollte 1860 II nicht aufsteigen dürfen und in den Top-Zwei stehen). Lechner bleibt vorsichtig: „Wir versuchen in der Rückrunde oben dabeizubleiben, haben aber überhaupt keinen Druck.“ Als klaren Aufstiegsfavoriten sieht der 36-Jährige Schalding-Heining. Auch den FC Memmingen, momentan Tabellenzweiter und Pipinsried sieht Lechner weit vorne.