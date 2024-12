„Keiner hat damit gerechnet“: 1860 München überwintert als Bayernliga-Spitzenreiter

Klose bringt 1860 München in Front und hat später „Glück“

Am guten Start der Junglöwen in Kottern hatte Gevorgyan dagegen einen Anteil. „Wir haben heute in der ersten Halbzeit sehr starke und dominante Junglöwen gesehen, gegen einen starken Gegner. Mit der ersten Halbzeit bin ich wirklich sehr zufrieden“, so Hirschnagl. Nach eigenem Einwurf schaltete 1860 blitzschnell um: Am Ende des Angriffs bediente Christian Leone 1860-Stürmer Klose, der im zweiten Versuch den Kotterner Keeper überwand. In der Folge rissen die Löwen das Spiel an sich, hatten aber nach der Pause wieder Probleme.

„In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass der eine oder andere Eckpfeiler ausfällt oder das Spiel wegen des Profispiels verlassen musste“, so Hirschnagl. „Uns ist deshalb ein bisschen der Flow verloren gegangen und wir mussten mehr leiden.“ Besonders in der 70. Minute als die Gäste einen Strafstoß an den Innenpfosten setzten und auch der Nachschuss ans Aluminium ging. „Da hatten wir auf jeden Fall Glück – auch bei einer Standardsituation“, gestand Hirschnagl. „Aber vielleicht haben wir uns das Glück am Ende einfach verdient.“

TSV 1860 II kann nicht aufsteigen – Chance für Junglöwen in der 3. Liga bis Weihnachten?

Aufsteigen kann die 1860-Reserve nicht, solange die Profimannschaft in der 3. Liga ist. Bereits in der vergangenen Saison stieg der amtierende Bayernliga-Meister SV Erlbach nicht auf: Im Sommer erklärte der SVE den Verzicht auf den Regionalliga-Aufstieg aufgrund der hohen Anforderungen für den Verein. Die Elf von Lukas Lechner rundet das Bayernliga-Jahr am 7. Dezember gegen den TSV Nördlingen ab und kann den Rückstand auf den Spitzenreiter auf drei Punkte verkürzen.