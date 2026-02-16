 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ergün Dogru im Mittelpunkt:"Tod eines Freundes warf mich aus der Bahn"

Die neue Podcast-Folge ist live!

von Sandra Trupo · Heute, 02:14 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
1. Liga, Gruppe 3
FC Kosova
YF Juventus
SV Schaffh.
FC Baden

In der zwölften Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Ergün Dogru zu Gast. Er war mehrmals Trainer beim Zürich City SC, aber auch bei Phönix Seen, Kosova, Baden, YF Juventus, Zug 94 und Thalwil. Nun soll er in der Rückrunde den 1.-Ligisten SV Schaffhausen vor dem Abstieg bewahren.

Der 52-Jährige erzählt im FuPa-Podcast, weshalb er immer wieder als Trainer zu Zürich City zurückkehrte, warum sein Gastspiel bei Phönix Seen so kurz war und weshalb ihn der Tod eines Freundes vorübergehend aus der Bahn warf.

Jetzt sehen und hören auf der Plattform deiner Wahl:

Link zur dreizehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Youtube

Link zur dreizehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Spotify

Link zur dreizehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Apple Podcast

Folge uns auf der Plattform deiner Wahl, um in Zukunft keine neue Podcastfolge mehr zu verpassen, und lass uns gerne eine Bewertung da. Du hilfst uns damit, unseren Podcast bekannter zu machen und noch mehr Regionalfussball-Fans zu erreichen. Danke!

Produziert von out of scope new media productions.

__________________________________________________________________________________________________


Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich