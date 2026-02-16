Ergün Dogru im Mittelpunkt:"Tod eines Freundes warf mich aus der Bahn"

Der 52-Jährige erzählt im FuPa-Podcast, weshalb er immer wieder als Trainer zu Zürich City zurückkehrte, warum sein Gastspiel bei Phönix Seen so kurz war und weshalb ihn der Tod eines Freundes vorübergehend aus der Bahn warf.

