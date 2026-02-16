Ergün Dogru im Mittelpunkt:"Tod eines Freundes warf mich aus der Bahn"

In der zwölften Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Ergün Dogru zu Gast. Er war mehrmals Trainer beim Zürich City SC, aber auch bei Phönix Seen, Kosova, Baden, YF Juventus, Zug 94 und Thalwil. Nun soll er in der Rückrunde den 1.-Ligisten SV Schaffhausen vor dem Abstieg bewahren.
Der 52-Jährige erzählt im FuPa-Podcast, weshalb er immer wieder als Trainer zu Zürich City zurückkehrte, warum sein Gastspiel bei Phönix Seen so kurz war und weshalb ihn der Tod eines Freundes vorübergehend aus der Bahn warf.
Jetzt sehen und hören auf der Plattform deiner Wahl:
Link zur dreizehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Spotify
Link zur dreizehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Apple Podcast
Produziert von out of scope new media productions.
