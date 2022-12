Ergoldsbach angelt sich Johannes Viehbeck Der Ex-Coach der SpVgg Landshut und des SSV Eggenfelden ist neuer Chefanweiser des Bezirksligisten

Der TSV Ergoldsbach hat einen neuen Übungsleiter gefunden: Johannes Viehbeck tritt die Nachfolge von Konrad Fraunhofer an, von dem sich der West-Bezirksligist nach fünfeinhalb Jahren Zusammenarbeit in der Winterpause getrennt hat. Der 34-Jährige, der in Ottering im Landkreis Dingolfing-Landau lebt, betreute in der Vorsaison den Südost-Landesligisten SSV Eggenfelden und coachte zuvor unter anderem auch bereits die SpVgg Landshut.

"Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir mit Johannes einen Top-Trainer mit unserem Konzept für den TSV Ergoldsbach begeistern konnten. Er ist top ausgebildet und hat sein Können schon höherklassig unter Beweis gestellt. In den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, hat sich für mich ab dem ersten Moment herauskristallisiert, dass Johannes mit seiner Denk- und Herangehensweise Fußball zu spielen, aber vor allem menschlich ideal zu unserer Mannschaft und zum TSV passt. Er wird sicher viel frischen Wind bei uns reinbringen und die Mannschaft weiterentwickeln wird. Ich freue mich sehr, mit Johannes zusammen die künftigen Aufgaben beim TSV in Angriff zu nehmen", sagt Ergoldsbachs Abteilungsleiter Ludwig Hirsch.







Die Aufgabe beim Tabellen-Neunten der West-Staffel, der nur zwei Punkte Vorsprung zu den Relegationsrängen hat, tritt der A-Lizenz-Inhaber keineswegs blauäugig an: "Das ist eine anspruchsvolle Herausforderung, denn die Lage ist durchaus prekär. Ich habe eine klare Idee, wie ich Fußball spielen lassen will, allerdings steht in der Restrückunde klar im Vordergrund, dass die Ergebnisse passen. Es gilt also einen gesunden Mittelweg zu finden."







Neben der Rückkehrer einiger im bisherigen Saisonverlauf verletzungsbedingt lange ausgefallenen Akteure - lediglich Kreuzband-Patient Stefan Hanglberger wird weiter fehlen - kann der TSV Ergoldsbach mit dem 19-jährigen Raphael Limmer vom TV Schierling auch einen Neuzugang begrüßen, der unter anderm in der U15-Bayernliga unter Coach Johannes Viehbeck bei der SpVgg Landshut kickte. "Raphael ist ein vielversprechendes Talent, das seinen Weg bei uns machen wird. Personell sollten wir im Frühjahr wieder deutlich besser als in der Herbstrunde aufgestellt sein. Das macht uns natürlich Mut, auch wenn wir die Lage definitiv nicht unterschätzen dürfen", mahnt Ludwig Hirsch.