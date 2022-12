Nach fünfeinhalb Jahren: Ergoldsbach & Fraunhofer gehen getrennte Wege Der Bezirksligist und der Coach beenden mit sofortiger Wirkung im Winter die Zusammenarbeit

Der TSV Ergoldsbach und Trainer Konrad Fraunhofer, das war seit Sommer 2017 eine sehr erfolgreiche Symbiose. Der Übungsleiter führte den Traditionsverein aus dem nördlichen Landkreis Landshut 2019 zurück in die Bezirksliga. In Niederbayerns höchster Spielklasse gelang es Fraunhofer schnell, den TSV zu etablieren. Die vergangene Spielzeit 2021/22 schlossen die Ergoldsbacher auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz ab. In dieser Saison läuft es nicht ganz so rund. Auf Platz neun überwintern die Grün-Weißen und müssen bei nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone aufpassen, nicht noch in Schwierigkeiten zu geraten. Nun folgt für viele Außenstehende die doch überraschende Trennung.