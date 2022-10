Endlich in der Saison angekommen

12 Minuten waren gespielt, als Max Lauckart aus 5 Metern eine flache Flanke für die Gäste aus Klausen zum 0:1 verwandelte. Viel hatte man sich beim TuS vorgenommen, nun lag man wieder hinten. In der fortwährenden Dauer verflachte das Spiel zunächst komplett. Nennenswerte Chancen auf beiden Seiten nicht zu sehen. Erst in der 42. Minute die erste richtige Chance für den TuS. Licht lenkt eine Melkonjan-Ecke beinahe durch die Beine des Torwarts ins Netz. 45. Minute, Güth schickt Kai Licht in den Strafraum, kleiner Schlenker und Abschluss aus 6 Metern. Tor für den TuS Platten. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt wie man im Fußballjargon immer gerne sagt. So ging es auch in die Halbzeit.

Sonntag, 16:10 Uhr, Platten Elsenborn. Als Johannes Störtz für den TuS zum 4:1 einschiebt war allen klar: Das Warten auf die ersten Punkte hat ein Ende. Mit einem 4:1 Sieg meldete sich der TuS Platten auch punktemäßig in der B-Klasse. Begonnen hatte das Spiel aber eigentlich wie immer in dieser Saison…

Die erste Aktion in der zweiten Hälfte hatten die Gäste, als sie nach 51 Minuten per Kopf nur die Latte trafen. Auf der anderen Seite scheiterte Störtz nach einem Konter am Fuß des Torwarts. 68. Minute, Michael Aghegyi behauptet an der Seitenlinie den Ball, schlägt den langen Pass aus der eigenen Hälfte, Joel Güth macht sich auf den Weg, Verteidiger 1 vernascht, Verteidiger 2 vernascht, Abschluss… Tor! 2:1 für Platten. Und der TuS legt nach. 72. Minute, Güth wieder auf dem Weg zum Tor, legt ab auf Störtz, der den Ball nicht richtig trifft. Güth rauscht heran und grätscht zum 3:1 ein. Klausen mit der direkten Antwort. Abschluss Probst, stark gehalten von Steven Graf. 82. Minute, Störtz mutterseelenalleine, vor ihm nur noch 30 Meter Spielfeld und ein Torwart der ihm entgegeneilt. Störtz vollendet seine eigene Prophezeiung vor dem Spiel („Johannes 9.10 sagt: Sieg“), trifft zum 4:1, und sinkt unter dem Jubel des nach Siegen lechzenden Plattener Publikum auf die Knie. Platten ist von den Toten auferstanden, auch ohne Ostern. Oder kommen die Gäste nochmals zurück? Quasi wieder im Gegenzug, Latte, Nachschuss, Graf pariert. Kurz vor Ende musste Christian Lichter nach wiederholtem Foulspiel und gelb-roter Karte das Feld verlassen. Es ist zu verkraften, da er kommende Woche ohnehin arbeitsbedingt gefehlt hätte.

Die lang ersehnten Feierlichkeiten zogen sich anschließend weit bis in den Abend. In der Hoffnung, dass der nächste Sieg nicht mehr so lange auf sich warten lässt.