Elf der Hinrunde Bayernliga: Tabellenführer ohne Nominierung, Schlusslicht vertreten – Karger fehlt Neun verschiedene Teams vertreten

Oberbayern – 21 Spieltage wurden in der Bayernliga gespielt, jetzt sind die Mannschaften in der Winterpause. Dreizehn Spiele stehen im Frühjahr für die Teams noch aus. Am 3. März 2023 eröffnen der VfB Hallbergmoos-Goldach und der TSV 1860 München II die Rest-Rückrunde.

Nach dem Faktencheck des vergangenen Halbjahres folgt nun die „Elf der Hinrunde“. An der Spitze steht der SV Schalding-Heining, der Regionalliga-Absteiger thront mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Dahinter ist das Rennen knapp: Zwischen dem zweiten und dem sechsten Platz sind es nur zwei Punkte Abstand. Doch wer schaffte es in eure Top-Elf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von fussball-vorort.de (@fussballvorort)

Torwart: Dewein mit acht weißen Westen und einer roten Karte

Dominik Dewein vom FC Gundelfingen bekommt den Platz im Tor der Elf der Hinrunde. Der Keeper spielt seit 2016 beim Bayernligisten, dieses Jahr stand er in 20 der 21 möglichen Partien auf dem Platz. Nur durch seine Rote Karte in der 93. Minute gegen den FC Ingolstadt 04 II durfte Ersatzkeeper Timo Ratter im darauffolgenden Spiel einmal ran. Dewein spielte in der aktuellen Spielzeit achtmal zu null und ist mit sieben Nominierungen für die Elf der Woche euer Schlussmann der Hinrunde.

Abwehr:

Aufsteiger SV Erlbach steht in der Tabelle auf Rang 13 – zwar fünf Punkte, aber nur einen Platz über dem Strich. An der Defensive liegt das nicht, der Bayernligist hat die zweitbeste Abwehr der Liga, in 21 Spielen kassierte die Mannschaft nur 22 Tore. Ein Grund dafür ist Maximilian Manghofer. Der 20-Jährige spielte in der Jugend beim FC Bayern und beim TSV 1860 München, in seiner zweiten Saison für Erlbach spielt er sich mit sechs Nominierungen für die Spieltags-Elf in die Topelf der Hinrunde.

Regionalliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim spielt keine gute Saison. Mit nur neun Punkten aus 21 Spielen steht die Mannschaft am Tabellenende, es sieht danach aus, als würde das Team in die Landesliga durchgereicht werden. Tim Kießling schafft es trotzdem in eure Elf der Hinrunde, der 24-Jährige konnte vier der 15 Tore des TSV erzielen und wurde dreimal für die Elf des Spieltags nominiert.

Der letzte Platz in der Dreierkette geht an Thorsten Nicklas vom SV Kirchanschöring. Der aktuell Tabellenfünfte spielt eine gute Saison, nur zwei Punkte Rückstand sind es auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Nicklas trägt seinen Teil dazu bei, der Verteidiger glänzt nicht nur durch Abwehraktionen, der 25-Jährige konnte außerdem fünf Tore erzielen und sechs weitere vorbereiten. Neunmal wurde er für die Elf der Woche nominiert und hat sich somit seinen Platz in der Hinrunden-Elf mehr als verdient.