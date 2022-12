Eisige Winterpause für den VfB Fichte Bielefeld Gegen DJK Mastbruch setzt es daheim eine 1:3-Niederlage.

VfB-Trainer Jan Kubovic hatte auf einigen Positionen rotiert, so stand mit Luca Robin Kozlik ein etatmäßiger Kicker aus der Kreisliga-C-Mannschaft des VfB in der Startelf. Auch fanden sich in Batuhan Irmak und Rostam Avdal zwei Spieler zunächst auf der Ersatzbank wieder, die sonst häufig in der Startelf standen. Allerdings nur eine gute halbe Stunde. Beide wechselte Kubovic in der 32. Minute ein. Irmak für Linus Erik Borgstädt, Avdal für Jonas Kreickenbaum.



Da stand es aber bereits 1:0 für die Gäste aus Mastbruch. „Aus stark abseitsverdächtiger Position fällt das Tor“, meinte Teammanager Tobias Czarnetzi. Passend zur momentanen Situation vergaben die „Hüpker“ einen Strafstoß. Noch vor der Halbzeit konnten die Gäste das Ergebnis auf 2:0 stellen (38.).