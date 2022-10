– Foto: Alfred Brumbauer

Eintracht Karlsfeld will raus aus der Abwärtsspirale Fußball-Landesliga

Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld muss gegen Schlusslicht Brunnthal punkten, und zwar dreifach. Ansonsten dreht sich die Abwärtsspirale weiter.

Karlsfeld – Von einem Endspiel zu sprechen, wäre so früh in der Saison noch nicht angebracht. Wenn der TSV Eintracht Karlsfeld am Samstag um 14 Uhr den Tabellenletzten TSV Brunnthal in der Landesliga-Südost empfängt, zählen dennoch nur drei Punkte. „Es wird ein extrem wichtiges Spiel“, sagt Robin Kömmling, technischer Leiter der Karlsfelder.

Wenn eine Abwärtsspirale Fahrt aufgenommen hat, ist sie schwer zu stoppen. Das bemerken die Karlsfelder in dieser Saison. Obwohl die Eintracht in der Tabelle auf einem Abstiegsrelegationsplatz steht, wanderte der Blick immer wieder nach oben. „Die Liga ist eng, und viele Spieler haben in den vergangenen Jahren schon ein Unentschieden als Niederlage angesehen“, erklärt Kömmling. Als die Eintracht um den Aufstieg spielte, zählten nur Siege, um mit Teams wie Hallbergmoos oder Erlbach mitzuhalten. Doch in der aktuellen Situation ist diese Einstellung kontraproduktiv. Im Tabellenkeller holen die Teams durchschnittlich weniger Punkte pro Spiel. Und schon ein Unentschieden hilft. „Wir müssen die aktuelle Situation annehmen. Und das bedeutet, sich auch einmal mit einem Punkt zufriedenzugeben“, sagt Kömmling. Er ist davon überzeugt, dass mit dieser Denkweise Gegentore wie das 0:1 in Freising in der 94. Minute nicht gefallen wären. „Da sind wir nach vorne gelaufen, anstatt einen Punkt zu holen.“ In einem Heimspiel gegen ein Tabellenschlusslicht wäre eine Punkteteilung allerdings zu wenig, betont Kömmling. TSV Eintracht Karlsfeld: Trainerstuhl wackelt nicht