Eintracht Hohkeppel holt ehemaligen Japan-Profi Tokac Mittelrheinliga: Ömer Tokac ist Deutscher U17-Meister und hat in Japans erster Liga gespielt. Ab der Rückrunde spielt der 22-Jährige für Eintracht Hohkeppel.

Deutscher Meister mit Bayer Leverkusen

Mit Ömer Tokac kommt ein neuer Offensivspieler mit einer interessanten Vita. Der gebürtige Engelskirchener begann seine fußballerische Laufbahn beim SSV Bergneustadt, wechselte aber schon recht früh in die Nachwuchsschmiede von Bayer 04 Leverkusen. Dort spielte er bis zum Ende seiner Jugendzeit in der B- und A-Jugend-Bundesliga - zum größten Teil sogar als Stammspieler. 2016 wurde er mit der U17 der Werkself Deutscher Meister. Der Durchbruch in Deutschland gelang dem Angreifer aber nicht.

Profi-Erfahrung in Japan

Tokac wählte den Umweg über den japanischen Profifußball und wechselte zunächst zu Erstligist Shonan Bellmare, wo er allerdings nicht über zwei Einsätze hinauskam und zu Drittligist Fukushima United ausgeliehen wurde. Die guten Leistungen in der J3 League weckten im vergangenen Winter das Interesse von Zweitligist Tochigi SG. Nach einer halben Saison war dort aber Schluss und der 22-Jährige seitdem vereinslos. Jetzt hat er in Hohkeppel seine neue sportliche Heimat gefunden.