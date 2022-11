Eine Stunde auf Augenhöhe reicht 05ern nicht 1:4-Niederlage bei Spitzenreiter SSV Ulm mit vielen positiven Aspekten +++ Trainer Siewert lobt Moral und Fans

Wie in der Hinrunde, fingen sich die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 auch zum Rückrunden-Auftakt bei Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm vier Gegentore. Doch Trainer Jan Siewert sah viel mehr Positives, trotz der 1:4 (1:2)-Niederlage.

Zwei Doppelpacker waren spielentscheidend, erst Philipp Maier nach Ecken (10., 16.), dann Bastian Allgeier gegen auf den Ausgleich drängende 05er (82., 86.). So druckvoll, hoch attackierend und effektiv die „Spatzen“ begannen, so zufrieden war Siewert mit vielem, was sich zwischen den Doppelschlägen abspielte. Obgleich die 05er merken mussten, wie schwer es ist, gegen die beste Abwehr der Liga einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, blieben sie im Spiel.

"Waren dem Ausgleich näher als Ulm dem dritten Tor"

„Wir haben die Ulmer defensiv vor Probleme gestellt, sind zu Chancen gekommen und haben das Tor gemacht“, sagt Siewert. Timothé Rupil schickte David Mamutovic zum 1:2 in die Tiefe (35.). „In dieser Phase vor der Pause haben wir viel investiert und richtig gemacht“, sagt Siewert, „wir haben auch in der zweiten Halbzeit alles versucht und waren dem Ausgleich näher als Ulm dem dritten Tor.“