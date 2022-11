„Ein Macho, agierte wie ein Diktator“ – Ex-Türkgücü-Mitarbeiter rechnen mit Hasan Kivran ab Schwere Vorwürfe

München – Hasan Kivrans fünfjähriges Engagement im Fußball hat Spuren hinterlassen. Nach seinem Einstieg als Mäzen im Dezember 2020 marschierte der 56-Jährige mit dem Klub von der Landesliga bis in die 3. Liga. Bei der Wahrnehmung, wie Kivran den Klub als Präsident geführt hat, gehen die Meinungen immer wieder auseinander. In die Aufstellung der Mannschaft will er sich beispielsweise – trotz mehrfach von Ex-Trainern und Mitarbeitern behauptet – nie eingemischt haben.

„Ich wäre kein guter Unternehmer, wenn ich dem Trainer die Aufstellung diktieren würde. Ich bezahle ihn ja, damit er Entscheidungen trifft. Das Gerede darum ist Schmarrn. Ich bin kein Alleinherrscher. Im Gegenteil: Ich habe Spaß an der Arbeit im Team und arbeite gerne mit jungen Menschen“ behauptete Kivran Ende März nach seinem Rückzug und dem folgenden Kollaps an der Heinrich-Wieland-Straße. Dem widerspricht jemand, der es eigentlich wissen muss: Mario Erb, inzwischen bei Kreisligist MTV München.

Türkgücü München: Mario Erb kann „nichts Gutes über Herrn Kivran sagen“