Ein „König“ geht beim SC Reusrath voran Der 30-jährige Offensivkünstler Malik Demba ist zurück in Reusrath und sieht dort eine positive Zukunft in der Fußball-Landesliga.

Als Ex-Reusrather ist Demba nach zwei Wochen der intensiven Vorbereitung voll integriert und hochmotiviert – am vergangenen Samstag stand der Trainingslagertag mit einem Acht-Kilometer Lauf am frühen Morgen an, einem Kraftdauer-Training nach der Mittagspause und einem anschließenden Testspiel gegen den Kreisligisten TuSpo Richrath (0:1), in dessen Verlauf die Willensschulung angesagt war. „Es war ein gelungener Tag. Nach seinem halben Jahr Pause ist Malik an seine Belastungsgrenze gegangen und war auch am nächsten Tag gegen den Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid auf Betriebstemperatur“, betont Dietrich, der Demba als einen sehr guten Typen beschreibt, der während der weiteren Übungseinheiten und Testspiele mit den anderen Routiniers die jungen Spieler führen soll.

Demba spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten DV Solingen, wo er mit zehn Assists und zwei Toren maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. „Ich bin ausgesprochen froh, dass ich wieder an meiner alten Wirkungsstätte aktiv bin und bekannte Gesichter wiedersehe. Der Trainer hat mich nie aus den Augen verloren, und der SCR ist eine Herzensangelegenheit“, erklärt Demba, der sich auf den Re-Start am 26. Februar freut und bis dahin topfit sein möchte. „Das Trainerteam und die Mannschaft erwecken einen stabilen und konstanten Eindruck“, findet er

Demba hat große Pläne mit dem SCR