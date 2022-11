Umkämpft wie dieses Kopfballduell zwischen dem Lauinger Siegtorschützen Philip Goldau (links) und Altenmünsters Sebastian Kaifer war die Partie im Auwaldstadion. – Foto: Karl Aumiller

Ein Elfmeter sichert dem FC Lauingen den Dreier Kreisligist schlägt den SC Altenmünster 3:2 +++ Türk Gücü Lauingen geht nach Trainerwechsel leer aus +++ Glötter Siegesserie hält an

Die TSG Thannhausen geht als souveräner Spitzenreiter in die Winterpause. Acht Punkte liegt sie in der Kreisliga West vor dem Überraschungsteam der SSV Glött und der SpVgg Wiesenbach, neun Zähler sind es auf den FC Lauingen, der den SC Altenmünster mit 3:2 niederringen konnte. Weniger gut läuft es für das zu Beginn hoch gehandelte Türk Gücü Lauingen, da half auch ein Trainerwechsel unmittelbar vor der Winterpause wenig weiter.

Am Ende stand der SC Altenmünster auch im vierten Spiel in Folge mit leeren Händen da. Beim FC Lauingen verloren die Zusamtaler mit 2:3. Dabei zeigte der SCA nach einem Doppelschlag der Gastgeber durch Tore von Lucas Müller und Elias Griener eine tolle Moral und kam in die Partie durch zwei Treffer von Dino Tuksar zurück. Beim 2:1 legte ihm der starke Niklas Rigel den Ball vor, beim Ausgleichstreffer zum 2:2 war Robert Markovic-Mandic der Vorbereiter.

Beide Mannschaften suchten nach dem Wechsel die Entscheidung, mit dem glücklicheren Ende für Lauingen. Als SCA-Torwart Alexander Schmid bei einem Luftduell Lucas Müller umrannte, entschied Referee Jonathan Maier auf Strafstoß, den Philip Goldau unhaltbar zum 3:2-Endstand verwandelte. (her)

Schiedsrichter: Jonathan Maier (Neuburg/Kammel) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lucas Müller (15.), 2:0 Elias Griener (17.), 2:1 Dino Tuksar (20.), 2:2 Dino Tuksar (34.), 3:2 Philip Goldau (78./Foulelfmeter)

Die Siegesserie hält an, die SSV Glött steht nach dem 4:1 gegen Grün-Weiß Ichenhausen sensationell auf Rang zwei. Die Rickauer-Elf zeigte von Beginn an, wer Herr im Haus ist, und ließ die gefährliche Ichenahsuer Offensive nicht ins Spiel kommen. Schon nach drei Minuten ertönte das erste Mal die SSV-Torhymne, als Dominik Wohnlich nach einem misslungenen Klärungsversuch von Gästekeeper Timo Henseler einschob. Wohnlich trug sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein. Sein Schuss ins kurze Eck bekam Henseler erst knapp hinter der Linie zu greifen. Eng wurde es vorübergehend, weil Glött durch Wohnlich und Stutzmüller das mögliche 3:0 verschenkte und Ichenhausen im Gegenzug durch Tibor Petrik wie aus dem Nichts den Anschluss erzielte. Ein Treffer, der zunächst Wirkung hinterließ. Ichenhausen hatte nach dem Wechsel seine stärkste Phase. Erst die Rote Karte für Yalap (gefährliches Spiel gegen Torhüter Trenker) bremste die Grün-Weißen deutlich aus. Die Rickauer-Elf hingegen setzte den entscheidenden Doppelschlag durch Wohnlichs dritten Treffer sowie Felix Kastner – und brachte den 4:1-Vorsprung sicher über die Zeit. (röb)

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 165

Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (3.), 2:0 Dominik Wohnlich (19.), 2:1 Tibor Petrik (44.), 3:1 Dominik Wohnlich (61.), 4:1 Felix Kastner (63.)

Rote Karte: Kadir Yalap (52./FC Grün-Weiß Ichenhausen/gefährliches Spiel)

Auch mit der Interimslösung Nuh Arslan zunächst an der Seitenlinie und später als Einwechselspieler ging Türk Gücü Lauingen leer aus. Arslan war eingesprungen, nachdem sich der Klub und der bisherige Coach Markus Kapfer vergangene Woche in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hatten. Im Spiel eins nach Markus und der sechsten Partie ohne Sieg stand es gegen die SpVgg Wiesenbach bereits nach rund 20 Minuten 0:2. Florian und Daniel Steck hatten für die Wiesenbacher getroffen, nach der Pause schraubte die Spielvereinigung das Ergebnis durch die Tore von Fabian Rösch und Daniel Heininger sogar auf 0:4. Der Ehrentreffer durch Sahin Tasdelen fiel erst in der Schlussminute per Strafstoß.

Schiedsrichter: Ibrahim Halil Yilmaz (Stettenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Florian Steck (15.), 0:2 Daniel Steck (21.), 0:3 Fabian Rösch (69.), 0:4 Daniel Heininger (74.), 1:4 Sahin Tasdelen (90./Foulelfmeter)

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bot das Kreisliga-Duell zwischen dem VfR Jettingen II (hier am Ball Niklas Schäffler) und dem TSV Offingen. – Foto: Ernst Mayer

Ein erstaunlich ereignisarmes Nachbarschaftsduell haben der VfR Jettingen II und der TSV Offingen geboten. Es zeichnete sich längst ein 0:0 ab,da flog ein ein langer Ball auf das Tor von TSV-Keeper Patrick Wild. Er wollte ihn abfangen, hätte ihn eigentlich auch haben müssen – doch irgendwie schaffte er es nicht. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jungspund Daniel Beißbarth roch den Braten und erzielte das umjubelte 1:0.

Vor allem in der ersten halben Stunde hatten die Offinger mehr Struktur, mehr Ballbesitz und auch ein paar kleinere Möglichkeiten, jedoch nichts wirklich Zwingendes. Jettingen versuchte unterdessen mit Kontern zum Erfolg zu kommen, blieb offensiv aber auch vieles schuldig. Der zweite Durchgang bot dann ganz wenig kreisligawürdigen Fußball. Kaum einmal ein Ball, der sauber durchs Mittelfeld gespielt wurde, praktisch keine Torchancen hüben wie drüben. Bis zum aus Jettinger Perspektive glücklichen Ende. (ica) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 160

Tor: 1:0 Daniel Beißbarth (88.)

Auch das letzte Spiel im Jahr 2022 brachte dem Neuling SpVgg Bachtal nicht das erhoffte Erfolgserlebnis. Im Gegenteil, das Schlusslicht verlor das Kellerduell beim SV Mindelzell letztlich relativ deutlich. Es dauerte allerdings 33 Minuten bis zur Führung für den SVM durch Eduard Thommy. Die Gastgeber legten kurz vor und nach der Pause durch David Berger und Kevin Jaut weitere, vorentscheidende Tore nach. Die Bachtaler, die im Verlauf auch die eine oder andere Möglichkeit verzeichneten, steckten nie auf, musste aber noch das 4:0 durch Jaut hinnehmen.

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Eduard Thommy (33.), 2:0 David Berger (40.), 3:0 Kevin Jaut (47.), 4:0 Kevin Jaut (74.)