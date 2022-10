Daniel Schaaf (Mitte) verlädt TGL-Keeper Manuel Breskott (links) bei diesem Foulelfmeter – der FC Lauingen führt 2:1. Allerdings bekam auch Türk Gücü in der Schlussminute einen Strafstoß zugesprochen und glich im Stadtderby noch zum 2:2 aus. – Foto: Karl Aumiller

Ein Elfmeter kostet dem FC Lauingen Platz eins Im Stadtduell kassieren die Schwarz-Gelben den späten Ausgleich +++ Thannhausen zieht nach dem 6:0 bei der SpVgg Bachtal wieder vorbei +++ Im Verfolgerduell trennen sich Offingen und Wiesenbach Remis

Es geht eng zu an der Spitze der Kreisliga West. Weshalb dem FC Lauingen ein Remis im Stadtderby gegen Türk Gücü nicht reichte, um den ersten Platz zu verteidigen. Den nimmt wieder die TSG Thannhausen ein, die sich bei der SpVgg Bachtal mit 6:0 durchsetzte. Zu den Verfolgern gehört mittlerweile auch die SSV Glött, die beim SV Mindelzell mit 4:0 gewann und mit der SpVgg Wiesenbach gleichzog, die sich mit einem späten 1:1 im Verfolgerduell beim TSV Offingen zufrieden geben musste.

So eng liegen Freud und Leid beeinander. Durfte der FC Lauingen nach dem Elfmetertreffer von Daniel Schaaf kurz vor Schluss noch vom Sieg im Stadtderby gegen Türk Gücü träumen, gab es wenig später auch für die türkische Kraft einen Strafstoß. Den Hakan Kaya zum 2:2 verwandelte.

Der FCL war auch in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, als Elias Griener einen Pass von Janik Schreitmüler in die Naht der Viererkette gekonnt verarbeitete. Türk Gücü hatte in der ausgeglichenen Partie aber die besseren Chancen und glich durhc Yigitan Yüce nach Hereingabe von Hakan Kaya zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Bis in die Schlussphase hinein. Vor dem Elfmeter zum 1:2 wurde Pertler regelwidrig im TGL-Strafraum gestoppt, in der Nachspielzeit sorgte dann ein Handelfmeter für die Punkteteilung.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Elias Griener (22.), 1:1 Yigitcan Yüce (31.), 1:2 Daniel Schaaf (82./Foulelfmeter), 2:2 Furkan Akaydin (90.+4/Handelfmeter)

Mit einer Rumpfmannschaft hat der SC Altenmünster bei Grün-Weiß Ichenhausen mit 1:3 verloren. Dass die jüngste Erfolgsserie des SCA gerissen ist, kam nicht überraschend. Neben Hrvoje Bevanda (verletzt) und Felix Kling (beruflich verhindert) mussten mit Dominik Osterhoff, Gregor Bevanda und Teodorico Crudo drei Spieler krankheitsbedingt kurzfristig absagen, sodass nur 13 Mann die kurze Reise antreten konnten.

Nach dem Führungstreffer durch Dino Tuksar schien der SCA mit einer Führung in die Pause gehen zu können. Doch postwendend glich Tibor Petrik überraschend aus. „Da waren wir einfach nicht clever genug“, monierte Abteilungsleiter Oliver Osterhoff, der sich dann die Haare raufte, als der aufgerückte Jonas Schuster die erneute Führung aussichtsreich liegen ließ. Zum Matchwinner für Ichenhausen avancierte schließlich der eingewechselte Torjäger Marc Sirch mit seinen beiden Treffer zum 3:1-Endstand. (her)

Schiedsrichter: Moritz Kammerer (Sontheim/Brenz) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Dino Tuksar (43.), 1:1 Tibor Petrik (44.), 2:1 Marc Sirch (68.), 3:1 Marc Sirch (78.)

Die TSG Thannhausen ließ beim Schlusslicht keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und machten die Tore gegen die SpVgg Bachtal zu psychologisch günstigsten Zeitpunkten: Kurz nach Anpfiff, kurz vor und nach der Pause. Trotz einer ordentlichen ersten halben Stunde setzte es für die Bachtaler eine deutliche 0:6-Heimschlappe. Mit dem ersten Torschuss brachte Arlind Berisha die TSG in Führung. Im Anschluss stand die SpVgg sicher, spielte konzentriert und konnte offensiv sogar für Gefahr sorgen. So hätte Simon Hummel in der 25. Minute fast ausgeglichen, aber der Ball wurde auf der Linie abgewehrt. Auf der Gegenseite blieb Thannhausen effektiv und Toptorjäger Ibrahim Capar traf per Handelfmeter zum 0:2. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag, als Berisha freistehend von der Strafraumkante auf 0:3 erhöhte. Gleich nach dem Wechsel legten Capar und Bobitiu (51.) noch nach. Mit einem sehenswerten Treffer unter die Latte setzte Arlind Berisha den Schlusspunkt zum 0:6. (chb)

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Arlind Berisha (9.), 0:2 Ibrahim Capar (38./Handelfmeter), 0:3 Arlind Berisha (40.), 0:4 Ibrahim Capar (48.), 0:5 Daniel Bobitiu (51.), 0:6 Arlind Berisha (75.)

Der FC Weisingen musste im Aufsteigerduell beim VfR Jettingen eine vermeidbare Niederlage hinnehmen. Weisingens Anton Kleber war der Protagonist der ersten Halbzeit. Zunächst unterlief ihm ein Eigentor, dann wurde ihm ein Treffer aberkannt, ehe er vor dem Pausenpfiff den 1:1-Zwischenstand erzielte. Kurz nach dem Wechsel erzielte Bernd Kölzer den Jettinger 2:1-Siegtreffer. Die Weisinger hatten das Spiel über gut 80 Minuten im Griff, agierten aber vor allem in Überzahl - VfR-Keeper Sax hatte musste den Platz vorzeitig verlassen - oft kopf- und ideenlos. Manuel Kleber traf schließlich nur den Außenpfosten und verpasste damit den Ausgleich. (dut)

Schiedsrichter: Uwe Kümmel (Heidenheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Anton Kleber (11./Eigentor), 1:1 Anton Kleber (36.), 2:1 Bernd Kölzer (50.)

Rote Karte: Daniel Sax (45./VfR Jettingen II)

Weder der Offinger Aydin Bülbül noch Wiesenbachs Paul Miller (von links) konnten sich beim Remis beider Teams entscheidend durchsetzen. – Foto: Ernst Mayer

Das 1:1 im Verfolgerduell zwischen dem TSV Offingen und der SpVgg Wiesenbach war es ein gerechtes Remis. Schiedsrichter Clemens Kraus zeigte insgesamt acht Gelbe Karten, was zeigt, wie umkämpft die Partie war. Außerdem schickte Kraus den Wiesenbacher Kevin Lohr nach einem Foulspiel für zehn Minuten vom Feld.

Etwas enttäuscht reagierte der Offinger Spielertrainer Julian Riederle auf das Ergebnis. „Unser Spiel war in Ordnung. Ich bin stolz auf die Truppe, aber leider wurden wir für unser gutes Spiel nicht belohnt. So ist eben Fußball“, sagte er. Dabei hatte die Begegnung sehr gut für den TSV begonnen. Nach einem Freistoß von der Mittellinie unterlief ein Wiesenbacher den Ball, Ismail Bülbül stand goldrichtig und traf zum 1:0. Pech hatte David Süß, dass SpVgg-Keeper Granit Bujupi seinen Schuss noch an en Pfosten lenkte (24.).

Der zweite Abschnitt war spielerisch nicht mehr so ansehnlich. Lange Zeit tat sich vor den Toren nicht mehr viel. Bis zur Schlussminute. Mit dem letzten Angriff kamen die Wiesenbacher durch Daniel Steck zum Ausgleich. Lobende Worte fand SpVgg-Coach Robert Nan für die Einstellung seiner Truppe, die bis zur letzten Sekunde gefightet und sich dafür belohnt habe. (ulan)

Schiedsrichter: Clemens Kraus (Altenmünster) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ismail Bülbül (7.), 1:1 Daniel Steck (90.)

Es war eine klare Angelegenheit für die SSV Glött. Schon zur Halbzeit führten die Lilien beim SV Mindelzell mit 3:0. Beide Gegner traten mit Rumpfteams an. In der Anfangsphase gestaltete der SVM das Geschehen offen und hatte durch Michael Oberhoffner sogar die große Möglichkeit zur Führung. Im Gegenzug profitierte die Rickauer-Elf von einem groben Patzer und Felix Kastner hatte vor dem leeren Gehäuse leichtes Spiel – 0:1. Mindelzell war nun sichtlich verunsichert. Nur sechs Minuten nach der Führung schlug die Kugel zum 0:2 ein: Auf der Außenbahn von Pius Galgenmüller vorbereitet, schloss Philipp Strehle die Hereingabe sicher ab. Mit einem Freistoß gelang Mehmet Taner noch vor dem Wechsel die Vorentscheidung. Nach der Pause ließen es die Glötter deutlich ruhiger angehen. Defensiv sollte die Null stehen. Maximilian Konle stellte nach Vorarbeit von Dominik Wohnlich den Endstand her. (röb)

Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Felix Kastner (21.), 0:2 Philipp Strehle (27.), 0:3 Mehmet Taner (34.), 0:4 Maximilian Konle (63.)