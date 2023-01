Ein ehemaliger italienischer U20-Nationalspieler verstärkt die Kickers Domenico Alberico (23) verstärkt den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern

Nach der Verpflichtung von André Leipold, der auf Leihbasis vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 an den Dallenberg kommt, hatte sich bereits abgezeichnet, dass der FC Würzburger Kickers noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen könnte. Und nun ist es offiziell: Mit Domenico Alberico können die Kickers einen weiteren Neuzugang in ihren Reihen begrüßen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler trifft am "Dalle" auf einen alten Bekannten.

Der ehemalige italienische U20-Nationalspieler spielte in der Jugend des Karlsruher SC, ehe er zur TSG Hoffenheim weiterzog. Vor der Saison 2018/19 schaffte er den Sprung aus der Junioren-Bundesliga in die Regionalliga und konnte dort bei der zweiten Mannschaft der Hoffenheimer Spielzeit im Seniorenbereich sammeln. Darüber hinaus war er mit drei Treffern und zwei Vorlagen Leistungsträger in der UEFA Youth League und hatte entscheidenden Anteil am erfolgreichen Abschneiden der TSG-Jugend, die erst im Halbfinale am FC Porto scheiterten. Über diese Spiele empfiehl er sich für die U20-Nationalmannschaft Italiens und war Bestandteil des Kaders bei der U20-Weltmeisterschaft 2019 in Polen. Im Sommer 2020 wechselte er für eine Saison in die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und bestritt 29 Spiele, bevor es ihn nach Italien zu Viterbese zog.

Marco Wildersinn über den Neuzugang: "Ich kenne Domenico bereits durch die Zusammenarbeit in Hoffenheim, wo ich ihn bei seinem Sprung in den Herrenbereich begleiten durfte. Sein Spiel zeichnet sich durch ein aggressives Zweikampfverhalten und seine Torgefahr aus. Durch seine Vielseitigkeit ist er im Mittelfeld sehr flexibel einsetzbar und kann die Mannschaft sowohl in der Defensive als auch mit Power nach vorne verstärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und wollen ihn bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen."