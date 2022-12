Die Abschlussqualitäten von Fabian Eberle werden die Eichstätter auch im Frühjahr brauchen, um die Klasse zu halten. – Foto: Johannes Traub

Eichstätt: Der Platz ist nicht das Problem... Winterbilanz Regionalliga (2): Der VfB will in der Vorbereitung die Basis für den Klassenerhalt legen

Sie wollten, aber sie konnten einfach nicht mehr: Auch das letzte Heimspiel des VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Hankofen-Hailing fiel den widrigen Witterungsverhältnissen und den daraus resultierenden schlechten Platzbedingungen zum Opfer. Zuvor musste schon die Heimpartie gegen Aubstadt ins neue Jahr verlegt werden. Das Spielfeld in Eichstätt - ein oft diskutiertes Thema, aber dazu später mehr. Und so musste der VfB wohl oder übel nach der Niederlage in Würzburg in die Winterpause gehen - auf einem Abstiegsplatz. FuPa zieht mit Cheftrainer Markus Mattes ein Weihnachtsfazit.

"Wir könnten uns natürlich etwas schöneres vorstellen, als zwei Monate auf die Tabelle zu blicken mit uns auf einem Abstiegsplatz", erklärt Mattes, stellt aber auch klar: "Es ist sicher nicht ganz überraschend, dass wir in der Verlosung da unten mit dabei sind. Wir wussten, in einer Liga mit 20 Teams und vier Direktabsteigern wird es knüppelhart." Zuletzt lief es für die Nordoberbayern wieder ganz passabel, vor allem zuhause mit drei Siegen in Serie. Probleme hatten die Eichstätter allerdings im Sommer, als viele Englische Wochen kaum Zeit zum Durchschnaufen ließen. "Im August und September mussten wir fast alle drei Tage spielen, das haben wir nicht gut verkraftet. Wir müssen in jedem Spiel extrem viel laufen, um konkurrenzfähig zu sein. Das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich", sagt Mattes und betont: "Als die Englischen Wochen vorbei waren, konnten wir wieder unser Leistungsvermögen abrufen."

Schlechter Platz in Eichstätt?: "Manche nutzen das aber meiner Meinung nach auch schon im Vorfeld als Ausrede."

Immer wieder ein Thema in Eichstätt: Die Platzbedingungen im Liqui-Moly-Stadion. Augsburgs Coach Tobias Strobl sagte nach einer 0:4-Niederlage beim VfB: "Ich tue mich schwer zu sagen, dass wir hier ein Fußballspiel 4:0 verloren haben, das ist eine andere Sportart. Wir wollten das Spiel mit den langen Bällen im ersten Durchgang mitgehen, weil einfach auf diesem Platz nichts anderes möglich ist." Groß eingehen auf diese Thematik möchte Markus Mattes darauf aber nicht: "Dass unser Platz nicht zu den Besten der Liga gehört, das glaube ich ist klar. Manche nutzen das aber meiner Meinung nach auch schon im Vorfeld als Ausrede. Und die Beschwerden kommen eigentlich immer aus den gleichen Ecken. Unterhaching oder der FC Bayern II haben sich zum Beispiel bei uns noch nie über den Platz beschwert."





Kehrt nach schier ewig langer Leidenszeit zurück: Jonas Fries. – Foto: Johannes Traub





Vielmehr konzentriert sich Eichstätts Übungsleiter, der seit Anfang 2015 bei den Altmühltalern an der Seitenlinie steht, auf die kommende Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde: "Wir wissen, worum es geht. Ich bin mir sicher, dass der Kampf um den Klassenerhalt eine ganz enge Kiste wird und bis ganz zum Schluss hochspannend bleibt." Sehr erfreulich aus Eichstätter Sicht: Dann wird endlich auch wieder der zuletzt schmerzlich vermisste und langzeitverletzte Kapitän Jonas Fries ins Geschehen eingreifen können. "Er ist wie ein Neuzugang für uns", meint demnach auch Mattes. Ansonsten müssen die Eichstätter in der Wintertransferperiode wohl ohne große Verstärkungen auskommen. Im Gegenteil, es ist sogar wahrscheinlich, dass der Kader verschlankt wird. Der ein oder andere Akteur, der nicht so recht zum Zug kommt, könnte den Absprung machen.