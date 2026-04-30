Eiberg setzt sich ab, Drama beim ESC Preußen, Big Points für Kettwig

Während Verfolger AL-ARZ Libanon mit einem 6:2-Sieg gegen TuSEM Essen II nichts anbrennen ließ, geriet der SC Türkiyemspor Essen durchaus ins Wackeln. Schlussendlich tut sich im Aufstiegsrennen der Gruppe 1 aber nicht viel. Der SV Borbeck bleibt auch weiterhin mit dem 4:3-Sieg gegen den FC Karnap oben dran. Doch weil das Team von Kevin Betting den direkten Vergleich gegen den Tabellenführer verlor, dürfte langsam nicht mehr genug Zeit übrig sein, um noch nach ganz oben springen zu können. Auch im Tabellenkeller ändert sich zunächst nicht viel an der Ausgangslage. Der Weg dorthin hatte es aber in sich. Der Essener SC Preußen und die Sportfreunde Altenessen lieferten sich einen aufopferungsvollen Kampf mit 15-minütiger Nachspielzeit und einem zu Unrecht aberkannten Siegtreffer. Für die kommenden Wochen stehen die Sportfreunde mit dem Rücken zur Wand.
In Gruppe 2 macht Preußen Eiberg durch den knappen 1:0-Erfolg gegen Fortuna Bredeney einen wichtigen Schritt in Richtung der Meisterschaft. Parallel kam Alemania Essen nicht über ein 2:2 gegen die DJK Adler Union Frintrop hinaus und gab im Zuge dessen die Aufholjagd nach ganz oben fast schon auf. Der FSV Kettwig konnte sich mit einem 3:2-Sieg gegen den TuS Essen-West von den Abstiegsrängen etwas absetzen.
Türkiyemspor Essen – DKSV Helene Essen 4:3
Türkiyemspor Essen: Orkun Oktay (90. Rami Habeeb), Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar (75. Ozan Oezdemir), Poyraz-Can Sahin, Ivan Wetshemungu, Berkan Kiris (107. Adin Selimovic), Emre Ayan, Özgür Akcapinar (55. Hussein Zeaiter) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp (70. Mohamed Essbai), Malek El Chaabi (76. Sipan Akkus), Hasan Akcakaya, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp, Welat Er - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mazlum Kilicalp (12.), 1:1 Emre Ayan (21.), 1:2 Hasan Akcakaya (46. Foulelfmeter), 2:2 Poyraz-Can Sahin (59.), 3:2 Berkan Kiris (75.), 3:3 Sipan Akkus (80.), 4:3 Emre Ayan (90.+8)
SV Borbeck – FC Karnap 07/27 4:3
SV Borbeck: Marcel Backhaus, Thomas Spiegelhoff (57. Jasper Luemba), Niklas Bremer, Kevin Sokhan Sanj, Randy Szymiczek, Lukas Fabijan (72. Engin Köse), Dustin Hoffmann (87. Alessandro Schydlo), Deniz Hotoglu, Yusef Hafez (57. Marvin Eisenmenger), Marcel Schlomm, Kai Hoffmann (90. Luca Gastaldo) - Trainer: Kevin Betting
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Jan Marzoch, Giuliano Pettinato, Tarik Eren, Eric Schweers, Thomas Michels, Fatih Kandur, Eren Gürses, Edwin Kraft (66. Alp Ezici), Nico Labenz, Kevin Krystek - Trainer: Björn Neumann
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Deniz Hotoglu (5.), 2:0 Kai Hoffmann (6.), 3:0 Dustin Hoffmann (28.), 3:1 Thomas Michels (31.), 3:2 Eric Schweers (34.), 4:2 Deniz Hotoglu (36.), 4:3 Thomas Michels (78.)
Gelb-Rot: Niklas Bremer (91./SV Borbeck/)
FC Saloniki Essen – SG Essen-Schönebeck II 4:3
FC Saloniki Essen: Thomas Richter, Christos Tsikrikas, Emmanuel Darko, Evangelos Akrivos, Athanasios Mitrentsis, Jürgen Adolf (84. Ioannis Ketsatis), Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui (65. Charles Nnami), Georgios Sevastidis, Tim Stränger, Robert Onochie Ukuta (54. Atif Bhatti) - Trainer: Niko Andreadakis
SG Essen-Schönebeck II: Filip Schubert, Marlon Schmidt (46. Fadi Ismail), Erik Thurm, Aaron Zilian, Leonard Okeh, Fynn Alexander Schröder, Moritz Justen, Jacob Max Bojarzin (63. Luca-Fabio Darowski), Nikita Senk, Dario Nagel (64. Philipp Schürmann), Sebastian Neusser - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: Maik Dreyer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Emmanuel Darko (3.), 1:1 Aaron Zilian (29.), 2:1 Georgios Sevastidis (45.), 3:1 Emmanuel Darko (45.), 3:2 Sebastian Neusser (53.), 3:3 Erik Thurm (57.), 4:3 Charles Nnami (80.)
AL-ARZ Libanon – TuSEM Essen 1926 II 6:2
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Saado, Fabio Minino, Lars Anhalt, Mohammed Mustapha (81. Mimoun Sammar), Evangelos Mitsiotis, Mohamed El-Zein (70. Bilal Abdallah), Antonio Lombardi (70. Ahrif Wendt), Joel Lombardi, Issa Allouche (81. Ali Semmo) - Trainer: Ibrahim Ramadan
TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, David Nicolas Capellaro, Maximilian Porwollik (80. Moritz Winkelmann), Joris Graf, Jakob Groß, Emre Yildiz (66. Bilal Charaf), Luca Alexander Klimmeck, Jonas Strothe (80. Marius Kanter), Vincent Louis Eickholt, Bilal Benjadi (80. Sören Tomalla) - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: Arda Gecgel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Issa Allouche (22.), 2:0 Issa Allouche (24.), 3:0 Lars Anhalt (32.), 3:1 Bilal Benjadi (38.), 3:2 Maximilian Porwollik (50.), 4:2 Issa Allouche (60.), 5:2 Issa Allouche (75.), 6:2 Evangelos Mitsiotis (85.)
DJK SG Altenessen – SpVg Schonnebeck II 3:4
DJK SG Altenessen: David Nowakowski, Rami Bosnjak, Lucas Radschun, Premtim Gashi, Berkan Özer (87. Denizan Karakus), David Lucic, Samuel Karaqi (82. Yassin Ramzi), Eldor Gashi (73. Wissem Ouafi), Donik Gashi (73. Ibrahim Erol Özbay), Arian Kadrijaj, Fatih Güldogan (80. Noah Dominik) - Trainer: Jörg Dohmann
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Florian Schilling (18. Marcel Michel Deszer), Liron Jason Oteng-Adjei, Philipp Mayer, Bekir Kozak, Leotrim Kryeziu, Arkadiusz Brenk (73. Alexander Hielscher), Max Winkel, Ayman El Hany, Justin-Marcus Michels (92. Pascal Trucksess), Leonal Nkansah (73. Okay Oruc) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Leotrim Kryeziu (7. Eigentor), 1:1 Bekir Kozak (14.), 1:2 Arkadiusz Brenk (27.), 2:2 Arian Kadrijaj (32.), 2:3 Justin-Marcus Michels (56.), 2:4 Justin-Marcus Michels (89.), 3:4 Wissem Ouafi (90.)
Essener SC Preußen – Sportfreunde Altenessen 3:3
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Yaroslav Verych, Robert Golley, Bryan Osei, Kevin Pascal Hansen, Volodymyr Buzeniuk, Eren Akdogan, Michael-Detlef Andres, Tayfun Zmudzinski, Efdal Gelin (80. Benjamin Kapic), Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski (90. Obada Sarmini), Ali Koaik, Fadi Saado, Simon Gabriel, Olsencan Erdogan (80. Julian Wittmann), Alie Mansaray, Issa Fakhro (68. Alessandro Fischer), Carlos Ngounou Happy, Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Issa Fakhro (2.), 1:1 Tayfun Zmudzinski (11.), 2:1 Tayfun Zmudzinski (35. Foulelfmeter), 2:2 Muharrem Mekoli (50. Foulelfmeter), 2:3 Obada Sarmini (90.+8), 3:3 Tayfun Zmudzinski (90.+13 Handelfmeter)
Gelb-Rot: Willliam Chinedou Tahir Sener (53./Essener SC Preußen/)
Rot: Michael-Detlef Andres (79./Essener SC Preußen/)
Gelb-Rot: Alessandro Fischer (87./Sportfreunde Altenessen/Gestrecktes Bein)
FC Stoppenberg – RuWa Dellwig 3:5
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Romeo Teka, Oliver Abs, Felix Wessiepe (71. Nico Gorzelany), Simon Tigges (75. Piet Keriem Salman), Lukas Baier, Jan Hillemann, Noah Künzel (46. Mulla Seyit Dogan), Lasse Kanders (71. Devid-Alexander Röwekamp), Ben Lange (64. Mike Hermes), Dominik Jost - Trainer: Marco Schulze
RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Leon Bolmatis, Yasin Kinik, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Ismail Cördük (77. Melad Nishwanyazdeen), Stanley Tetteh (61. Bünyamin Yigit), Timo Lindemann, Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (81. Romen Jan Schelinski), Alpha Oumar Bah (46. Emirhan Güldogan), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Schiedsrichter: Jannis Malte Technow - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (23.), 0:2 Julian Mali (25.), 1:2 Ben Lange (37.), 1:3 Julian Mali (46.), 2:3 Jan Hillemann (74.), 2:4 Emirhan Güldogan (75.), 3:4 Dominik Jost (87.), 3:5 Yasin-Mehmet Yeter (90.)
27. Spieltag
10.05.26 FC Karnap 07/27 - FC Saloniki Essen
10.05.26 RuWa Dellwig - SuS Haarzopf II
10.05.26 SpVg Schonnebeck II - Essener SC Preußen
10.05.26 DKSV Helene Essen - SV Borbeck
10.05.26 TuSEM Essen 1926 II - DJK SG Altenessen
10.05.26 SG Essen-Schönebeck II - AL-ARZ Libanon
10.05.26 Sportfreunde Altenessen - FC Stoppenberg
DJK Adler Union Frintrop II – Alemannia Essen 2:2
DJK Adler Union Frintrop II: Joel Kloßek, Simon Wanning, Leonard Kewitz, Lukas Wahl, Jason Nau (77. Lukas Rotthäuser), Linus Schwarze, Björn Schraven (48. Jan Sander), Noah Brechmann, Niklas Günter (89. Marco Schoofs), Tim Petrat (62. Maximilian Rustemeyer), Alessio Berrini - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan (58. Faruk Kuduzovic), Mehmet Öztürk, Maximilian Danquah, Genart Ferizi, Kwabena Fobiri, Oluwatosin Elijah Owolabi (31. Osman Durmus), Marcel Wischnat, Denis Katsani (58. Justice Kaminski), Dominik Milaszewski, Shawn Simon (73. Kagola Kourani Traore) - Trainer: Serhat Hakan - Co-Trainer: Recep Aker
Schiedsrichter: Mike Stamm (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kwabena Fobiri (31.), 1:1 Jason Nau (33.), 2:1 Alessio Berrini (56.), 2:2 Kwabena Fobiri (80.)
SuS Niederbonsfeld – Bader SV 91 II 1:2
SuS Niederbonsfeld: Luis Paul Biederbeck, Marius Koberg, Yannik Weierstahl (71. Felix Thiele), Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Younes Bencheikh (30. Lars Landmeyer) (65. Jakob Michels), Omar Essahel El Alaoui, Ceyhun Yildiz (62. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Kevin Stinnen, Dennis Mittmann (57. Yves-Aleksandar Mitrovic), Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing
Bader SV 91 II: Marcel Ardelmann, Nassim El Bezzairi (80. Naoufel Bouazza), Obadah Al Kadi (68. Younes El Aboussi), Achraf Hidki, Aiman Salmi, Nassim Kamboua, Chakib El Hamraa, Ilias El Ouriachi, Yasser Regrag, Saad Sadiki
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Dennis Mittmann (45.), 1:1 Nassim Kamboua (55.), 1:2 Saad Sadiki (60.)
Teutonia Überruhr – DJK Blau-Weiß Mintard II 6:3
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Tim Pongratz, Julian Jansen, Jendrik Biebl, Matthias Rosenkranz, Moritz Schönert (84. Mario Krenn), Tim Naujoks (72. Fabian Granieczny), Jona Fernkorn, Alexander Svensek, Sebastian Honings - Trainer: Bennett Dahlke
DJK Blau-Weiß Mintard II: Jonas Hartz, Moritz Ewers, Jan Wittenberg, Daniel Czaika, Lukas-Maximilian Pein, Darius Kretschmann, Daniel Kneifel, Cassian Marc Vogel, Matti Reino Wagener, Julian Kopka, Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Sebastian Honings (14.), 2:0 Tim Naujoks (32.), 3:0 Alexander Svensek (45.), 4:0 Sebastian Honings (49.), 4:1 Bennet Triebel (56.), 5:1 Sebastian Honings (57.), 5:2 Marvin Kura (70.), 6:2 Alexander Svensek (75.), 6:3 Kevin Tole (89.)
FSV Kettwig – TuS Essen-West 81 3:2
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Leonard Görtz, Nils Bornträger (46. Robin Littmann), Antonius Döbbe, Marvin Töpfer (66. Marcel Dümpel), Evangelos Petridis, Barsam Attar Anbary (71. Demirovic Zenka), Ivan Paurevic, Pajaziti Kenedi (73. Jannis Mpalntoumis), Leon Frömbger (73. Marvin Willms) - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau, Jonas Wilhelm Kniel (65. Christian Kugathasan) (70. Abdellatif Nkiri), Younes Mal, Dominik Meier, Issa Harb (54. Nikhil Sachdeva), Seokkyoung Yoo, Khaled Harb (54. Almir Selimi), Bernard Kaule, Muhammed Erdogmus, Leon Martin Hagen - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Antonius Döbbe (38.), 2:0 Marvin Töpfer (43.), 3:0 Marcel Dümpel (65.), 3:1 Seokkyoung Yoo (78.), 3:2 Leon Martin Hagen (81.)
Rot: Muhammed Erdogmus (76./TuS Essen-West 81/Grobes Foulspiel)
Fortuna Bredeney – Preußen Eiberg 0:1
Fortuna Bredeney: Ben Lasse Arnold, Simon Geiger (36. Elias Gruhn), Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Mirco Selle, Tilo Golz, Jona Benjamin Döllner (67. Maurice Möller), Issa Hassouni (87. Leonard Christian Vatter), Keanu Volpe, Justin Schneemann (78. Jannis Wrede), Alexander Katemann (78. Gerrit Höhl) - Co-Trainer: Mark Theisen - Trainer: Raphael Becker - Co-Trainer: Robin Donat
Preußen Eiberg: Chris Hupe, Kevin Müller, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Luca Sam Sander (72. Andre Schönhardt), Jona-Philipp Henseler (96. Marco Metzler), Eduard Freis (65. Zaven Varjabetyan), Patrick Dutschke, Kevin-Alexander Scheike (81. Bartosz Dykiel), Anas Mouhtadi (96. Christian Brangenberg), Bartosz Dykiel - Trainer: Thomas Cichon - Co-Trainer: Christian Brangenberg
Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Szymon Dykiel (84.)
TuS Holsterhausen – NK Croatia Essen 0:4
TuS Holsterhausen: Jonas Weiner, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni, Luis Leineweber, Pablo Theis Navarro, Nils Fin Verhoeven (74. Lukas Gruhs), Florian Röttger, Simon Röttger, Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling (58. Geoffrey Reich) - Co-Trainer: Jonas Smeets - Trainer: Geoffrey Reich
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Marko Milković (58. Antonio Ikić), Yannick Schotters, Justin Kotermann (58. Ivan Šarić), Fehim Jusic, David Kolar, Ivan Marić, Mario Matijaš (80. Lukas Galic), Mark Pivčević, Ivan Ilias Cipetic, Wiktor Owczarczak (58. Luka Ljubić) - Trainer: Wolfgang Gräfen - Co-Trainer: Stjepan Ikic
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Antonio Ikić (61.), 0:2 Antonio Ikić (65.), 0:3 Yannick Schotters (73.), 0:4 Ivan Šarić (83.)
TGD Essen-West – SV Leithe 1:0
TGD Essen-West: Alpcan Sen, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Ferhat Cakir, Jalil Shikhzadayev (80. Sakvan Sulaiman), Mert Aslaner, Ray Ceka, Luigi Brescia, Agon Canolli, Omar Filali, Keanu Klösener (75. Joshua Darren Enudi) - Trainer: Dietmar Krause
SV Leithe: Nico Bertling, Mustafa Yildirim, Pascal Meurer, Fabian Eberhardt, Stanislav Danilov, Orhan Caliskan, Adam Ogrodowczyk (64. Ali Omairatte), Niklas Winter, Sanassy Sovare, Bakir Issa, Hüseyin Demirci - Trainer: Eyüp Caliskan
Schiedsrichter: Bastian Walorz - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ray Ceka (90.)
27. Spieltag
10.05.26 ESC Rellinghausen II - TuS Holsterhausen
10.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - FSV Kettwig
10.05.26 NK Croatia Essen - TGD Essen-West
10.05.26 TuS Essen-West 81 - Fortuna Bredeney
10.05.26 Alemannia Essen - Teutonia Überruhr
10.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - Bader SV 91 II
10.05.26 Preußen Eiberg - SC Frintrop 05/21
10.05.26 SV Leithe - SuS Niederbonsfeld
