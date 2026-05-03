"Extrem wichtig": Last-Minute-Tor hält Türkiyemspor Essen auf Kurs

Emre Ayan erzielte das entscheidende Tor für Türkiyemspor. – Foto: Markus Becker

Einmal mehr ging der SC Türkiyemspor Essen trotz zwischenzeitlichen Rückstands als Sieger vom Platz. Der Tabellenführer wahrt dadurch den Vorsprung auf Verfolger AL-ARZ Libanon, während der DKSV Helene Essen im Keller noch auf der Stelle tritt.

Direkt nach der Pause dann der nächste Rückschlag für den Spitzenreiter. Winter-Zugang Hasan Akcakaya verwandelte einen Strafstoß zur erneuten Führung für die Gäste (46.). Türkiyemspor ging in fünf der vergangenen sechs Partien mindestens einmal in Rückstand, am Ende holte der Tabellenführer aber stets mindestens eine Punkt – meist sogar drei. Und erneut zeigten die Hausherren Charakter: Poyraz-Can Sahin stellte auf 2:2 (59.), ehe Berkan Kiris per direktem Freistoß die Partie erstmals drehte (75.).

Türkiyemspor startete engagiert, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen. Stattdessen ging Helene durch Mazlum Kilicalp früh in Führung (12.). Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Goalgetter Emre Ayan glich nach einer Kombination über die linke Seite aus (21.).

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch Sipan Akkus noch einmal zurück (80.). In einer turbulenten Schlussphase mit vielen Unterbrechungen, einem Platzverweis auf beiden Seiten und großer Hektik entschied schließlich ein weiterer Elfmeter die Partie. Emre Ayan blieb erneut eiskalt und traf mit seinem 39. Saisontor zum 4:3-Endstand (90.+8).

Fidan: "Wir glauben immer dran, das Spiel zu drehen"

Türkiyemspor-Trainer Hasan Fidan zeigte sich nach Abpfiff erleichtert: "Wir wussten vor dem Spiel, dass es sehr schwierig wird. Helene kämpft gegen den Abstieg und hat sich im Winter verstärkt.“ Den inzwischen fast schon gewohnten Rückstand haben seine Spieler gut verarbeitet. "Die Jungs wissen, dass uns das nicht zurückwirft. Wir glauben immer daran, das Spiel zu drehen.“

Besonders hob er die Mentalität hervor: „Was uns diese Saison ausmacht, ist, dass wir nicht aufgeben. Der Sieg war extrem wichtig, weil wir jede Woche die Tabellenspitze verteidigen müssen.“

Auf der Gegenseite überwog die Enttäuschung. Helenes sportlicher Leiter Firat Akkus sprach von einem bitteren Spielverlauf: "Wenn du 2:1 führst und das Spiel noch verlierst, ist das extrem hart.“ Gleichzeitig lobte er die Leistung seines Teams: "Man hat nicht gemerkt, dass so viele Plätze zwischen uns liegen.“

Kritisch sah er mehrere Schiedsrichterentscheidungen: "Aus unserer Sicht wurden uns klare Situationen verwehrt, während auf der anderen Seite entscheidende Pfiffe gegen uns liefen. Deshalb glauben wir, dass wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten.“

Türkiyemspor festigt mit dem späten Erfolg die Tabellenführung und steht nun bei 62 Punkten aus 25 Spielen. Verfolger Al-ARZ Libanon bleibt zwar in Schlagdistanz, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert.

Für den DKSV bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang liegt weiterhin bei vier Punkten. Akkus: "Wir schauen gar nicht so sehr nach unten. Unser Fokus liegt darauf, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen", schildert der Sportchef, macht der Mannschaft dabei aber keinen Druck. "Selbst wenn es am Ende nicht reichen sollte, wäre das für uns kein Beinbruch. Wir haben wahrscheinlich den niedrigsten Etat der Liga und versuchen einfach, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Wenn wir über dem Strich stehen, freuen wir uns – und wenn nicht, greifen wir nächste Saison wieder an."

Türkiyemspor Essen – DKSV Helene Essen 4:3

Türkiyemspor Essen: Orkun Oktay (90. Rami Habeeb), Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar (75. Ozan Oezdemir), Poyraz-Can Sahin, Ivan Wetshemungu, Berkan Kiris (107. Adin Selimovic), Emre Ayan, Özgür Akcapinar (55. Hussein Zeaiter) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan

DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp (70. Mohamed Essbai), Malek El Chaabi (76. Sipan Akkus), Hasan Akcakaya, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp, Welat Er - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri

Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mazlum Kilicalp (12.), 1:1 Emre Ayan (21.), 1:2 Hasan Akcakaya (46. Foulelfmeter), 2:2 Poyraz-Can Sahin (59.), 3:2 Berkan Kiris (75.), 3:3 Sipan Akkus (80.), 4:3 Emre Ayan (90.+8)