Drei Platzverweise und Rudelbildung: 3:3 in Essener A-Liga-Spektakel Kreisliga A Essen: Der Abstiegskracher zwischen dem Essener SC Preußen und den Sportfreunden Altenessen hatte aus dramaturgischer Sicht fast schon alles zu bieten. Sechs Tore, Platzverweise, strittige Entscheidungen und eine turbulente Nachspielzeit sorgten für eine denkwürdige Begegnung. Am Ende stand ein 3:3, das tabellarisch besonders die Sportfreunde ins Mark trifft. Die letzte Spielszene sorgte für besonderen Unmut, der in einer Rudelbildung um den Unparteiischen ausuferte. von Markus Becker · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Altenessen-Coach Erkan Sahin war nach Schlusspfiff kaum zu besänftigen. – Foto: Markus Becker

Zunächst von vorne: Der Essener SC Preußen empfing den Tabellennachbarn der Sportfreunde Altenessen im Showdown um den ersten Abstiegskampf. Altenessen hätte den Drei-Punkte-Rückstand mit einem Sieg auflösen können, doch am Ende einer kaum in Worte zu fassenden Schlussphase schaute das Team von Erkan Sahin in die Röhre

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen Traumtor nach zwei Minuten Die Partie ließ sich auch nicht sonderlich viel Zeit für das erste Highlight. Nachdem Schlussmann Nico Fioretti einen langen Ball eher unkonventionell nach vorne klärte, nahm sich Issa Fakhro aus über 25 Metern ein Herz und feuerte das Leder zurück zum Absender - über Fioretti hinweg zur Führung (2.). Heute, 13:15 Uhr Essener SC Preußen ESC Preußen Sportfreunde Altenessen SF Altenes. 3 3 + Video In der Folge hatten die Hausherren leichte spielerische Vorteile und belohnten sich prompt. Tayfun Zmudzinski traf mit einem flach getretenen Freistoß, Keeper Jean Heise war zwar noch dran, konnten den Einschlag schlussendlich aber nicht verhindern (11.). Wenig später trat der Unparteiische das erste Mal in den Vordergrund. Preußen-Angreifer William Sener ging mit offener Sohle und hohem Bein in seinen Gegenspieler, sah in der Folge aber nur die gelbe Karte. Der Unparteiische und Sener sollten im weiteren Spielverlauf eine tragende Rolle spielen. Aus Sicht Seners Sicht zunächst auch in positiver Hinsicht.

Der Unparteiische stand nicht nur wie hier beim ersten Elfmeterpfiff im Fokus. – Foto: Markus Becker

Sener bettelt um den Platzverweis Im Strafraum wurde ihm im Zweikampf mit Robert Thauern ein Foul zugesprochen. Unter wilden Protesten der Altenessen-Bank zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Erneut stand Zmudzinski bereit und verwandelte kompromisslos - 2:1 (35.). Daraufhin wurde die Partie zunehmend chaotisch, viele kleinere Fouls verhinderten echten Spielfluss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Sener dann fraglos des Feldes verwiesen werden müssen. Altenessen-Schlussmann Heise pflückte im eigenen Strafraum einen Ball herunter, Sener stellte sich ohne echte Chance auf die Kugel in die Landebahn des Keepers und brachte ihn so zu Fall. Die Situation war ohnehin schon zuvor durch einen Abseitspfiff unterbrochen, doch erneut durfte Sener auf dem Platz bleiben. Aber auch nicht mehr lange: Nach dem Seitenwechsel stempelte Sener seinen Gegenspieler und kassierte so den überfälligen Platzverweis (53.). Nun hatte Altenessen natürlich das Momentum auf seiner Seite und machte Druck. Die Chancenverwertung der Gäste ließ in dieser Phase jedoch zu wünschen übrig. Besonders Olsencan Erdogan fehlte trotz aussichtsreicher Gelegenheiten mehrfach das Zielwasser (56., 66., 67.). Altenessens Jubel verstummt schnell Es ging in die Schlussphase, wo erneut der Schiedsrichter in den Mittelpunkt geriet. Zunächst unterbrach er die Partie aufgrund lautstarker Rufe der Zuschauer. Wenig später zeigte er Michael-Detlef Andres die Rote Karte, nachdem sich dieser wohl etwas zu deutlich über eine Entscheidung beschwerte (79.). Die doppelte Unterzahl hielt jedoch auch nicht sonderlich lang. Der eingewechselte Alessandro Fischer ging mit gestrecktem Bein etwas zu ungeschickt in den Zweikampf und holte sich zurecht die Ampelkarte ab (87.). Auch mit zehn gegen neun war Altenessen gefordert und drückte auf den Ausgleich.

Hier bejubelt Altenessen den 3:2-Führungstreffer in der Nachspielzeit. – Foto: Markus Becker