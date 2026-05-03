Drei Platzverweise und Rudelbildung: 3:3 in Essener A-Liga-Spektakel

Zunächst von vorne: Der Essener SC Preußen empfing den Tabellennachbarn der Sportfreunde Altenessen im Showdown um den ersten Abstiegskampf. Altenessen hätte den Drei-Punkte-Rückstand mit einem Sieg auflösen können, doch am Ende einer kaum in Worte zu fassenden Schlussphase schaute das Team von Erkan Sahin in die Röhre
Die Partie ließ sich auch nicht sonderlich viel Zeit für das erste Highlight. Nachdem Schlussmann Nico Fioretti einen langen Ball eher unkonventionell nach vorne klärte, nahm sich Issa Fakhro aus über 25 Metern ein Herz und feuerte das Leder zurück zum Absender - über Fioretti hinweg zur Führung (2.).
In der Folge hatten die Hausherren leichte spielerische Vorteile und belohnten sich prompt. Tayfun Zmudzinski traf mit einem flach getretenen Freistoß, Keeper Jean Heise war zwar noch dran, konnten den Einschlag schlussendlich aber nicht verhindern (11.). Wenig später trat der Unparteiische das erste Mal in den Vordergrund. Preußen-Angreifer William Sener ging mit offener Sohle und hohem Bein in seinen Gegenspieler, sah in der Folge aber nur die gelbe Karte. Der Unparteiische und Sener sollten im weiteren Spielverlauf eine tragende Rolle spielen. Aus Sicht Seners Sicht zunächst auch in positiver Hinsicht.
Im Strafraum wurde ihm im Zweikampf mit Robert Thauern ein Foul zugesprochen. Unter wilden Protesten der Altenessen-Bank zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Erneut stand Zmudzinski bereit und verwandelte kompromisslos - 2:1 (35.). Daraufhin wurde die Partie zunehmend chaotisch, viele kleinere Fouls verhinderten echten Spielfluss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Sener dann fraglos des Feldes verwiesen werden müssen. Altenessen-Schlussmann Heise pflückte im eigenen Strafraum einen Ball herunter, Sener stellte sich ohne echte Chance auf die Kugel in die Landebahn des Keepers und brachte ihn so zu Fall. Die Situation war ohnehin schon zuvor durch einen Abseitspfiff unterbrochen, doch erneut durfte Sener auf dem Platz bleiben.
Aber auch nicht mehr lange: Nach dem Seitenwechsel stempelte Sener seinen Gegenspieler und kassierte so den überfälligen Platzverweis (53.). Nun hatte Altenessen natürlich das Momentum auf seiner Seite und machte Druck. Die Chancenverwertung der Gäste ließ in dieser Phase jedoch zu wünschen übrig. Besonders Olsencan Erdogan fehlte trotz aussichtsreicher Gelegenheiten mehrfach das Zielwasser (56., 66., 67.).
Es ging in die Schlussphase, wo erneut der Schiedsrichter in den Mittelpunkt geriet. Zunächst unterbrach er die Partie aufgrund lautstarker Rufe der Zuschauer. Wenig später zeigte er Michael-Detlef Andres die Rote Karte, nachdem sich dieser wohl etwas zu deutlich über eine Entscheidung beschwerte (79.). Die doppelte Unterzahl hielt jedoch auch nicht sonderlich lang. Der eingewechselte Alessandro Fischer ging mit gestrecktem Bein etwas zu ungeschickt in den Zweikampf und holte sich zurecht die Ampelkarte ab (87.). Auch mit zehn gegen neun war Altenessen gefordert und drückte auf den Ausgleich.
Weit in der Nachspielzeit bot sich dann tatsächlich noch die eine Möglichkeit: Carlos Happy legte ins Zentrum zu Obada Sarmini, der die Kugel über die Linie spitzelte - grenzenloser Jubel bei Altenessen, die sich wohl schon als Sieger fühlen durften (90.+8). Doch die Partie war immer noch nicht abgepfiffen. Nun schmiss Preußen alles nach vorne und erhielt beinahe im Gegenzug einen Handelfmeter. Zmudzinski schloss erneut sicher ab (90.+13).
Die Nachspielzeit war zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon exzessiv, eine Möglichkeit ergab sich aber noch. Altenessen-Kapitän Thauern feuerte einen langen Ball in den gegnerischen Strafraum. Dort rutschte die Kugel irgendwie durch und über die Linie. Der Jubel über das 4:3 währte aber nur kurz, denn der Unparteiische hob den Arm und entschied auf Abseits. Darauf stürmte die gesamte Altenessener Bank auf den Platz und wollte den Schiedsrichter zur Rede stellen. Es fielen Beleidigungen, Preußen kam auch dazu, um die entstandene Rudelbildung aufzulösen. So war gar nicht klar zu vernehmen, ob der Schiedsrichter zu einem Schlusspfiff gekommen war, in jedem Fall stand eine denkwürdige Punktetrennung zu Buche. Für Altenessen ist der Spielausgang ein Schlag in die Magengrube. Der Abstand aufs rettende Ufer bleibt bestehen, dazu haben die Sportfreunde auch ein Spiel weniger als der ESC übrig.
Update: Dieser Redaktion wurde inzwischen auch eine Videoaufnahme der letzten Aktion zugespielt. Darauf ist eindeutig zu vernehmen, dass keine Abseitsstellung vorlag, so hätte der Treffer zum 4:3 zählen müssen.
Essener SC Preußen – Sportfreunde Altenessen 3:3
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Yaroslav Verych, Robert Golley, Bryan Osei, Kevin Pascal Hansen, Volodymyr Buzeniuk, Eren Akdogan, Michael-Detlef Andres, Tayfun Zmudzinski, Efdal Gelin (80. Benjamin Kapic), Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski (90. Obada Sarmini), Ali Koaik, Fadi Saado, Simon Gabriel, Olsencan Erdogan (80. Julian Wittmann), Alie Mansaray, Issa Fakhro (68. Alessandro Fischer), Carlos Ngounou Happy, Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen)
Tore: 0:1 Issa Fakhro (2.), 1:1 Tayfun Zmudzinski (11.), 2:1 Tayfun Zmudzinski (35. Foulelfmeter), 2:2 Muharrem Mekoli (50. Foulelfmeter), 2:3 Obada Sarmini (90.+8), 3:3 Tayfun Zmudzinski (90.+13 Handelfmeter)
Gelb-Rot: Willliam Chinedou Tahir Sener (53./Essener SC Preußen/)
Rot: Michael-Detlef Andres (79./Essener SC Preußen/)
Gelb-Rot: Alessandro Fischer (87./Sportfreunde Altenessen/Gestrecktes Bein)